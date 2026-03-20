春分天氣｜今日有幾陣微雨　早上沿岸有薄霧　介乎20至24度

今日（3月20日）為二十四節氣的「春分」，天文台指出，一股清勁至強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸，同時一道雲帶覆蓋該區。天文台預測，本港地區今日大致多雲，有幾陣微雨。早上沿岸有薄霧，氣溫介乎20至24度。吹和緩至清勁偏東風，高地間中吹強風。



天文台展望，明日（21日）大致多雲。隨後一兩日部份時間有陽光。下周中期大致天晴，日間相當溫暖。



圖為截至3月19日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月7日 天色良好▼



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下周初至中期天色好轉

天文台指出，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在今日及未來一兩日影響廣東沿岸。同時，一道雲帶會覆蓋該區。隨著偏東氣流緩和，下周初至中期廣東天色逐漸好轉，日間相當溫暖，內陸地區炎熱。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月20日凌晨3時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月8日 市民帶小朋友及寵物到西九公園享受春日▼



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下周二起連日相當溫暖

天文台的九天天氣預報顯示，明日（21日）及下周日（22日）均大致多雲，有一兩陣微雨，最低氣溫均20度，最高分別24及25度。

下周一（23日）短暫時間有陽光，早上有一兩陣微雨，氣溫料在21至26度之間。下周二（24日）至下周六（28日）均日間相當溫暖，最高均為27度，最低在20及21度。其中，下周二部份時間有陽光，早上沿岸有薄霧。下周三（25日）及周四（26日）大致天晴，下周五（27日）及下周六則部份時間有陽光。