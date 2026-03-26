天氣｜今日有一兩陣微雨　早上局部能見度較低　日間最高約26度

一股較潮濕的偏東氣流正影響廣東東部沿岸。天文台預測，本港地區今日（3月26日）大致多雲，有一兩陣微雨。早上局部地區能見度較低。日間部份時間天色明朗，最高氣溫約26度。吹微風，漸轉吹和緩東至東南風。



天文台展望，明日（27日）及星期六（28日）日間溫暖，早晚較為潮濕。下周初部份時間有陽光及炎熱，亦有一兩陣驟雨。



圖為截至3月26日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼3月4日 市區清涼有雨▼



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低壓槽下周帶來不穩定天氣

天文台指出，較潮濕的偏東氣流會在未來一兩日影響廣東東部沿岸，部份地區有薄霧，日間溫暖。隨著偏南氣流在下週初逐漸影響華南沿岸，該區天氣炎熱，亦有一兩陣驟雨。預料一道低壓槽會在下週於華南一帶徘徊並帶來不穩定天氣，內陸地區有雷暴。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至3月26日清晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼3月2日 霧鎖香江▼



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周六至下周五均有驟雨 下周一至周四炎熱

天文台的九天天氣預報顯示，明日（27日）至下周五（4月3日）均大致多雲，其中周六（28日）至下周五均有驟雨。明日早上沿岸有薄霧，料介乎22至27度。周六及下周日（29日）亦早上沿岸有薄霧，有一兩陣雨，最低氣溫均22度，最高分別27及26度。

下周一（30日）至下周四（4月2日）均日間炎熱，部份或短暫時間有陽光，最低氣溫在23及24度，最高均有29度。其中下周一及周三（4月1日）料有一兩陣驟雨，下周二（31日）及下周四則料有幾陣驟雨。下周五仍料有幾陣驟雨，氣溫介乎23至28度。