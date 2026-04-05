清明節黃雨白晝如黑夜　只見一線天　天文台料周一起天色明朗炎熱

【天文台／HKO／特別天氣提示／清明節天氣／復活節天氣／黃雨】與低壓槽相關的強雷雨區今日( 5日，清明節）影響廣東沿岸及南海北部，天文台下午初段發出黃色暴雨警告，九龍帶及將軍澳一帶瞬間白晝如黑夜，在港島向北望，只見遠處一線天。



天文台預測現時影響廣東沿岸的低壓槽會在未來一兩日減弱，該區天色較為明朗，明日（６日）下午短暫時間有陽光，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）料上升至28度，高空反氣旋會在本周後期至下周初覆蓋華南，料氣溫進一步上升，日間炎熱，將見30度。



4月5日清明節下午一個雷雨由西南向東北掠過港島、九龍東及將軍澳，在15:05至15:15於油塘魔鬼山山腳，有市民拍攝到白天變黑夜，維持約十分鐘。(Tony Tony拍攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

4月5日清明節下午一個雷雨由西南向東北掠過港島、九龍東及將軍澳，在15:05至15:15於油塘魔鬼山山腳，有市民拍攝到白天變黑夜，維持約十分鐘。(Tony Tony拍攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

4月5日下午1時55分，烏雲從南自北移動，從北角望向九龍，只見遠處一線天。（北角居民陶小姐提供圖片）

下午鯉魚門一帶10分鐘白晝如黑夜 彩色相片仿似黑白相

天文台今日早上發出發出特別天氣提示，指位於香港以南海域的強雷雨帶正逐漸靠近珠江口一帶，預料未來一兩小時本港部分地區雨勢較大及有幾陣狂風雷暴；到中後過後，一個足以覆蓋港島及九龍的雷雨區移到大嶼山南面，再由西南向東北移動，橫過港島、九龍東和將軍澳，再進入西貢海域。

有市民在近2時拍攝到從北角望向九龍，維港上空只見烏雲，只見遠處一線天；另有市民在油塘魔鬼山拍攝到鯉魚門一帶，在下午3時05至15分，白晝如黑夜，彩色相片仿似黑白相。

明天的天氣：驟雨逐漸減少 下午短暫時間有陽光

一連五日的復活節清明節長假明日（6日）進入第四日，天文台指現時影響廣東沿岸的低壓槽會在未來一兩日減弱，該區天色較為明朗，預測明日驟雨逐漸減少，下午短暫時間有陽光，市區氣溫介乎23至28度；吹南至西南風4至5級，高地間中6級。

到周二（7日）假期最後一日，預測吹南至東南風3至4級，離岸及高地間中5級；大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫上升至介乎25至29度。

天文台4月5日下午4時半更新九天天氣預報，預測4月6日天色較為明朗，其後日間炎熱。（天文台圖片）

高空反氣旋本周後期覆蓋華南 周五日間炎熱 最高30度

天文台指一股偏東氣流會在本周中期為廣東沿岸地區帶來一兩陣雨，料周三（8日)吹東至東南風4級，初時5級；大致多雲，有一兩陣雨；早上局部地區能見度較低，日間部分時間天色明朗，市氣氣溫回落至介乎24至27度。

高空反氣旋會在本周後期至下周初覆蓋華南，該區天色好轉；同時受一股偏南氣流影響，該區日間炎熱。天文台預測周四（9日)起吹南風3至4級，周四大致多雲，日間部分時間有陽光及炎熱，氣溫最高29度；周五部分時間有陽光，日間炎熱，最高30度。

天文台4月5日下午4時半更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎攝氏23至30度。（天文台圖片）

天文台4月5日下午4時半更新九天天氣預報，預測4月6日起相對濕度上限達90%至95%。（天文台圖片）

天文台料周六及下周日（11日及12日）大致多雲，局部地區有一兩陣驟雨，日間部分時間有陽光及炎熱，市區氣溫介乎25至29度。到下周一及二（13日及14日)部分時間有陽光，日間炎熱，氣溫最高30度。

4月5日下午1時55分，烏雲從南自北移動，從北角望向九龍，只見遠處一線天。（北角居民陶小姐提供圖片）

4月5日下午1時55分，烏雲從南自北移動，從北角望向九龍，只見遠處一線天。（北角居民陶小姐提供圖片）

▼4月4日上午 黃色暴雨警告下多區大雨▼

