清明節黃雨警告｜天文台總部錄45.1毫米雨量 有記錄第二高的清明
撰文：石國威
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【天文台／HKO／特別天氣提示／清明節天氣／復活節天氣／黃雨】受低壓槽影響，上周五（3日）香港天氣漸轉不穩定，星期六及清明節（4月4日及5日）有驟雨及狂風雷暴，天文台於清明節下午2時05分發出黃色暴雨警告信號。在今日發表最新一期「天氣隨筆」，天文台指，清明節正日香港多處地區錄得超過40毫米雨量，而天文台總部更錄得45.1毫米雨量，是自1884年有記錄以來清明節第二高的紀錄。
周日早上本港以南約50公里出現懸垂回波 大帽山曾有機會有冰雹
文章又指從昨日清明節（4月5日）的地面天氣圖上可見，地面低壓槽在廣東沿岸徘徊，為本港及其以南海域帶來強對流天氣。當日上午10時30分，雷達圖像顯示在本港以南約50公里、擔桿列島附近出現懸垂回波，其下方之上升氣流有利冰雹形成，而大帽山天氣雷達的水凝物分類亦顯示該區有機會有冰雹出現。
本港以南約150公里的對流系統中更出現中尺度氣旋特徵
天文台指及至昨日下午一時左右，本港以南約150公里的對流系統中更出現中尺度氣旋特徵。長洲C波段天氣雷達捕捉到該中尺度氣旋的偶極結構，而低空風場分析亦可見相關的氣旋性環流。
雖然本港未有受到上述兩組強對流天氣系統直接影響，但與低壓槽相關的雷雨區仍為本港帶來大驟雨及狂風雷暴，天文台於清明節下午發出黃色暴雨警告信號，本港多處地區錄得超過40毫米雨量，而天文台總部更錄得45.1毫米雨量，是自1884年有記錄以來清明節第二高的紀錄。
▼4月4日上午 黃色暴雨警告下多區大雨▼
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