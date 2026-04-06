清明節黃雨警告｜天文台總部錄45.1毫米雨量　有記錄第二高的清明

【天文台／HKO／特別天氣提示／清明節天氣／復活節天氣／黃雨】受低壓槽影響，上周五（3日）香港天氣漸轉不穩定，星期六及清明節（4月4日及5日）有驟雨及狂風雷暴，天文台於清明節下午2時05分發出黃色暴雨警告信號。在今日發表最新一期「天氣隨筆」，天文台指，清明節正日香港多處地區錄得超過40毫米雨量，而天文台總部更錄得45.1毫米雨量，是自1884年有記錄以來清明節第二高的紀錄。



4月5日清明節下午一個雷雨由西南向東北掠過港島、九龍東及將軍澳，在15:05至15:15於油塘魔鬼山山腳，有市民拍攝到白天變黑夜，維持約十分鐘。(Tony Tony拍攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

周日早上本港以南約50公里出現懸垂回波 大帽山曾有機會有冰雹

文章又指從昨日清明節（4月5日）的地面天氣圖上可見，地面低壓槽在廣東沿岸徘徊，為本港及其以南海域帶來強對流天氣。當日上午10時30分，雷達圖像顯示在本港以南約50公里、擔桿列島附近出現懸垂回波，其下方之上升氣流有利冰雹形成，而大帽山天氣雷達的水凝物分類亦顯示該區有機會有冰雹出現。

4月5日上午10時30分在本港以南約50公里、擔桿列島附近的天氣雷達圖像，雷達反射率以顏色顯示。（左）圖上疊加的灰色風羽是基於多普勒雷達風速數據、海拔2公里高的水平風場分析；（右）左圖A至B點的垂直剖面，可見對流系統具備懸垂回波（overhang echo）結構，其下方之上升氣流有利冰雹形成。（天文台天氣隨筆）

4月5日上午10時30分大帽山天氣雷達對擔桿列島附近之回波的水凝物分類（hydrometeor classification），紅色顯示可能出現冰雹的區域。

本港以南約150公里的對流系統中更出現中尺度氣旋特徵

天文台指及至昨日下午一時左右，本港以南約150公里的對流系統中更出現中尺度氣旋特徵。長洲C波段天氣雷達捕捉到該中尺度氣旋的偶極結構，而低空風場分析亦可見相關的氣旋性環流。

雖然本港未有受到上述兩組強對流天氣系統直接影響，但與低壓槽相關的雷雨區仍為本港帶來大驟雨及狂風雷暴，天文台於清明節下午發出黃色暴雨警告信號，本港多處地區錄得超過40毫米雨量，而天文台總部更錄得45.1毫米雨量，是自1884年有記錄以來清明節第二高的紀錄。

4月5日清明節下午一個雷雨由西南向東北掠過港島、九龍東及將軍澳，在15:05至15:15於油塘魔鬼山山腳，有市民拍攝到白天變黑夜，維持約十分鐘。(Tony Tony拍攝／Facebook專頁社區天氣觀測計劃 CWOS圖片)

4月5日下午1時55分，烏雲從南自北移動，從北角望向九龍，只見遠處一線天。（北角居民陶小姐提供圖片）

▼4月4日上午 黃色暴雨警告下多區大雨▼

