天氣｜今日有一兩陣雨 早上稍涼較昨日低3至4度 日間氣溫約24度
撰文：蕭通
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一股達強風程度的偏東氣流正影響廣東沿岸。天文台指出，本港今早（4月8日）天氣稍涼，大部份地區氣溫較昨日低3至4度，同時一道雲帶覆蓋該區。天文台預測，本港地區今日大致多雲，有一兩陣雨，早上局部地區能見度較低，日間氣溫徘徊在24度左右；吹清勁東至東南風，離岸及高地吹強風。天文台展望，未來數日部份時間有陽光及炎熱。
▼4月6日 長假第四日多雲天陰無雷雨▼
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本周後期天色好轉
天文台指出，受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，今日廣東沿岸有一兩陣雨。隨著偏東氣流逐漸被一股偏南氣流取代，同時受高空反氣旋影響，本周後期華南沿岸天色好轉，日間炎熱。預料偏南氣流會在下周初至中期持續為該區帶來炎熱的天氣。
▼天文台九天天氣預報▼
▼4月7日 大角咀魚木盛開▼
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▼明日起連日炎熱 周六至下周四有驟雨
天文台的九天天氣預報顯示，明日（9日）至下周四（16日）均日間炎熱，最低介乎24至26度，最高在29至30度。其中，明日大致多雲，料介乎24至29度。
周六（11日）至下周二（14日）部份時間有陽光，日間炎熱，局部地區有一兩陣驟雨；下周三（15日）及下周四均大致多雲，日間短暫時間有陽光及炎熱，局部地區有驟雨。
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