天文台料周五起吹南風既濕且熱 氣溫最高30度、相對濕度90%至95%
撰文：倪清江
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【天文台／HKO／明天的天氣／復活節天氣】一連五日的復活節及清明節假期明日（7日）結束，天文台今日（6日）表示，隨着影響廣東的低壓槽逐漸減弱，明日該區天色較為明朗，日間炎熱，預測本港明日日間短暫時間有陽光及炎熱，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）最高升至29度。
周五起全面吹南風，天文台料部分時間有陽光，日間炎熱，氣溫最高升至30度，挑戰今年市區暫時最高氣溫紀錄；未來九日相對濕度最高90%至95%，料既濕且熱天氣到來。
明天的天氣：有一兩陣驟雨 日間短暫時間有陽光及炎熱
一股偏南氣流正影響廣東沿岸，同時一道低壓槽影響廣東內陸，不過今日本港天色好轉，雖然仍然多雲天陰，但無雷雨，尖沙咀海旁，有遊客及市民出來過悠閒假日。
明日（7日）為五日長假最後一日，天文台預測吹南風4至5級，初時高地間中6級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光及炎熱，市區氣溫介乎25至29度。
周三DSE筆試開始 料大致多雲有一兩陣雨
周三（8日）為DSE中學文憑試筆試開始，預測當日吹東至東南風4級，初時5級，大致多雲，有一兩陣雨，早上局部地區能見度較低，氣溫在未來九日相對較低，介乎23至26度。
周五起至下周一市區氣溫最高29、30度
天文台預測周四（9日）天氣好轉，吹南至東南風4級，大致多雲，日間部分時間有陽光及炎熱，市區氣溫回升至介乎24至29度。
周五起至下周一 (10日至13日)吹南風4級，市區氣溫最低25度，最高29、30度。周五部分時間有陽光 ，日間炎熱；其後三日大致多雲，局部地區有一兩陣驟雨，日間部分時間有陽光及炎熱。
到下周二及三（14日及15日）吹南風3至4級，部分時間有陽光，日間炎熱，市區氣溫最低25度，最高29、30度
未來九日相對濕度限則達90%至95% 既濕且熱
未來九日相對濕度也偏高，下限65%至75%，上限則達90%至95%，加上氣溫上升，未來九日大致既濕且熱。
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