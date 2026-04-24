天氣｜今日雨勢有時頗大 有幾陣狂風雷暴 顯著較涼最低19度
撰文：蕭通
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天文台預測，本港地區今日（4月24日）多雲，間中有驟雨。雨勢有時頗大及有幾陣狂風雷暴，天氣顯著較涼，氣溫介乎19至24度。吹和緩北至東北風。 天文台展望，明日（25日）早上仍然稍涼，驟雨減少。隨後一兩日部份時間有陽光。下周中期天氣不穩定。
天文台於今晨（4月24日）凌晨0時45分發出特別天氣提示稱， 與高空擾動相關的強雷雨區正影響珠江口以西並逐漸向東移動，預料未來一兩小時本港部份地區雨勢較大。市民請提高警惕。
▼3月4日 市區清涼有雨▼
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周末期間天色稍為好轉 下周中期天氣不穩定
天文台指出，受東北季候風影響，今日廣東沿岸顯著較涼。同時，高空擾動會為該區帶來驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大。隨著高空擾動遠離，周末期間廣東沿岸天色稍為好轉。預料一道低壓槽會在下周初至中期於華南逐漸發展，該區天氣再度轉為不穩定。
▼天文台九天天氣預報▼
▼4月4日上午 黃色暴雨警告下多區大雨▼
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除周日外連日有驟雨 下周二至周四有雷暴
天文台的九天天氣預報顯示，除下周日（26日）以外，明日（25日）至下周六（5月2日）均有驟雨。其中，明日大致多雲，初時有幾陣驟雨，下午短暫時間有陽光，料介乎21至25度。下周日（26日）部份時間有陽光，氣溫回升至23至28度。
下周一（27日）至下周六均大致多雲，最低氣溫介乎24至25度，最高均28度。其中，下周一料稍後有幾陣驟雨。下周二（28日）及下周四（30日）有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。下周三（29日）則除間中有驟雨，並有幾陣狂風雷暴。
下周五（5月1日）料有幾陣驟雨；下周六有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。
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