最新天氣｜天文台：雷雨區逐漸靠近本港 預料強陣風吹襲香港
撰文：倪清江
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【天氣消息／天文台／HKO／特別天氣提示／明天的天氣／五一黃金周天氣】天文台今早（3日)發出特別天氣提示，預料一道冷鋒會在黃昏前後橫過廣東沿岸，到中午再發另一天氣提示，指與冷鋒相關的雷雨區正影響廣東內陸及珠江口以西，並預料會在未來兩三小時逐漸靠近本港，15分鐘後再指預料強陣風吹襲香港，呼籲市民如身處室外，請盡快到安全地方躲避。
【12:35】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日下午2時30分，預料香港有幾陣狂風雷暴，預料高達每小時70公里或以上的強陣風吹襲香港。
【12:35】天文台：預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。
【12:20】天文台：與冷鋒相關的雷雨區正影響廣東內陸及珠江口以西，並預料會在未來兩三小時逐漸靠近本港。市民請留意天氣變化。
【11:45】天文台：位於廣東內陸的冷鋒正向南移動，與其相關的驟雨及雷暴正逐漸影響珠江口一帶。預料該冷鋒會在未來數小時橫過廣東沿岸。
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【11:30】天文台指受東北季候風影響，未來一兩日廣東地區天氣稍涼，而高空擾動會為該區帶來驟雨。隨著高空擾動遠離，本週中期華南沿岸驟雨減少。預料偏南氣流會在本周後期影響廣東沿岸，該區氣溫逐步回升。
【08:20】天文台：預料一道冷鋒會在今日黃昏前後橫過廣東沿岸。本港今早短暫時間有陽光，下午驟雨增多及有狂風雷暴，部分地區雨勢較大，晚上氣溫逐步下降至明日（5月4日）早上最低約21度。市民請留意天氣變化，進行戶外活動時請留意天文台的天氣提示和天氣警告信息。
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