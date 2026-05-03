最新天氣｜天文台發出黃色暴雨警告　西九Sip & Groove暫停開放

【天氣消息／天文台／HKO／特別天氣提示／明天的天氣／五一黃金周天氣】冷鋒相關的雷雨區正影響廣東內陸及珠江口以西，天文台在今日（3日）下午2時20發出黃色暴雨警告訊號。天文台又指，猛烈陣風吹襲香港；本港短期內可能受冰雹影響。



5月3日下午15:30雷達圖顯示，雷雨區一個接一個由西向東橫過本港。（天文台圖片）

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5月3日下午14:54雷達圖顯示，雷雨區正由西向東橫過香港，並有強對流情況（紅色區域）。（天文台圖片）

【15:31】西九文化區公布，由於惡劣天氣影響，為保障訪客安全，於西九文化區舉行的Sip & Groove暫停開放，預計下午5:00恢復運作。最新安排將於Sip & Groove官網及社交平台公布。

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【14:54】預料本港在短期內可能受冰雹影響。預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，應立刻到安全地方躲避。

【14:20】天文台發出黃色暴雨警告訊號，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。一些低窪地帶及排水欠佳的地區會出現水淹。可能受大雨及水浸影響之市民應採取適當的預防措施，以防止可能引致的損失。大雨可能引致山洪暴發，市民應遠離河道。

【14:00】預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，應立刻到安全地方躲避。

【13:40】預料猛烈陣風吹襲香港。如身處室外，應立刻到安全地方躲避。

【13:15】未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

5月3日中午12:36雷達圖顯示，與冷鋒相關的雷雨區正由西向東移動，其南端將影響香港。（天文台圖片）

【12:48】與冷鋒相關的強雷雨區正逐漸影響珠江口一帶，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。

【12:35】預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。

【12:20】與冷鋒相關的雷雨區正影響廣東內陸及珠江口以西，並預料會在未來兩三小時逐漸靠近本港。市民請留意天氣變化。

5月3日中午12:12雷達圖顯示，與冷鋒相關的雷雨區正影響廣東內陸及珠江口以西。（天文台圖片）

5月3日中午12:18雷達圖顯示，與冷鋒相關的雷雨區範圍頗大。（天文台圖片）

▼5月2日 遊客在中環排隊坐摩天及天星小輪▼



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【11:30】天文台指受東北季候風影響，未來一兩日廣東地區天氣稍涼，而高空擾動會為該區帶來驟雨。隨著高空擾動遠離，本週中期華南沿岸驟雨減少。預料偏南氣流會在本周後期影響廣東沿岸，該區氣溫逐步回升。

天文台5月3日上午11時30分更新的九天天氣預報，料未來九日天氣變化大，未來數日有驟雨及雷暴，下周中天氣轉佳，下周後期有雨。（天文台圖片）

天文台5月3日上午11時30分更新的九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎21至30度。（天文台圖片）

天文台5月3日上午11時30分更新的九天天氣預報，料未來九日相對濕度介乎65%至95%。（天文台圖片）

【08:20】天文台：預料一道冷鋒會在今日黃昏前後橫過廣東沿岸。本港今早短暫時間有陽光，下午驟雨增多及有狂風雷暴，部分地區雨勢較大，晚上氣溫逐步下降至明日（5月4日）早上最低約21度。市民請留意天氣變化，進行戶外活動時請留意天文台的天氣提示和天氣警告信息。