天文台料低壓槽周五過境　局部地區有狂風雷暴　周日母親節有陽光

【天文台／HKO／明天的天氣／母親節天氣／立夏】今日（5月5日） 為二十四節氣的「立夏」，天文台尖沙咀總部錄得19.7度，是自2004年後最涼的立夏；不過未來數日氣溫會逐漸上升，預測本周五（8日）市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）上升至29度。



天文台預測再會有低壓槽橫過香港，料會在星期四（7日）於華中形成，並在星期五靠近華南沿岸，本港將有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴。而一股清勁至強風程度的東北季候風會在周末至下周初影響廣東沿岸，星期六（10日）市區氣溫最低又降至22度。下周日（10日）為母親節，料短暫時間有陽光，氣溫最高27度。



踏入春夏之交，氣溫開始上升，雨量增多，夏天之本、位於大埔的一棵鳳凰木已盛開，紅爆林村河邊，吸引居民觀賞和拍攝。（市民Iris Lam拍攝及提供)

踏入春夏之交，氣溫開始上升，雨量增多，夏天之本、位於大埔的一棵鳳凰木已盛開，紅爆林村河邊，吸引居民觀賞和拍攝。（市民Iris Lam拍攝及提供)

踏入春夏之交，氣溫開始上升，雨量增多，夏天之本、位於大埔的一棵鳳凰木已盛開，紅爆林村河邊。（市民Iris Lam拍攝及提供)

踏入春夏之交，氣溫開始上升，雨量增多，夏天之本、位於大埔的一棵鳳凰木已盛開，紅爆林村河邊。（市民Iris Lam拍攝及提供)

踏入春夏之交，氣溫開始上升，雨量增多，夏天之本、位於大埔的一棵鳳凰木已盛開，紅爆林村河邊。（市民Iris Lam拍攝及提供)

踏入春夏之交，氣溫開始上升，雨量增多，夏天之本、位於大埔的一棵鳳凰木已盛開，紅爆林村河邊。（市民Iris Lam拍攝及提供)

4月底至5月初接連有3道冷鋒「訪港」

天文台指出，傳統曆法上到了「立夏」， 象徵步入夏季，不過今日受東北季候風及高空擾動相關驟雨影響，本港天氣稍涼。截至正午時分，本港大部分地區氣溫較昨日（4日）低4至5度，天文台今早最低氣溫19.7度，是自2004年後最涼的立夏。

天文台表示，春末本應氣溫穩步上揚，但今年4月底至5月初，短短11日內接連有三道冷鋒「訪港」，可以歸因於頻繁高空擾動。

5月5日為二十四節氣的「立夏」，天文台尖沙咀總部早上錄得19.7度，創立夏氣溫新低，早上各區多數跌至20度以下。（天文台圖片）

明天的天氣：大致多雲 早上有一兩陣雨 天氣稍涼

天文台表示，東北季候風會在明日（6日）繼續為廣東沿岸帶來稍涼的天氣；隨着季候風緩和，隨後一兩日華南沿岸氣溫逐步回升。天文台預測明日吹東風4級，大致多雲，早上有一兩陣雨，天氣稍涼，日間部分時間天色明朗，市區氣溫介乎21至27度；周四（7日）吹東至東南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間天色明朗，氣溫稍上升至24至28度。

天文台5月5日晚上7時50分更新九天天氣預報，預測未來九日天氣變化多。（天文台網頁圖片）

天文台5月5日晚上7時50分更新九天天氣預報，預測未來九日市區氣溫介乎21至29度。（天文台網頁圖片）

天文台5月5日晚上7時50分更新九天天氣預報，預測未來九日相對濕度介乎85%至95%。（天文台網頁圖片）

周五天氣轉差 稍後吹東北風3至4級 市區氣溫最高29度

天文台預料一道低壓槽會在周四於華中形成，並在周五（8日）靠近華南沿岸，同時高空擾動會為該區帶來驟雨及狂風雷暴，周五天氣轉差，由吹微風2級，稍後東北風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有狂風雷暴，早上短暫時間有陽光，市區氣溫介乎24至29度，上限比之前預測升至30度稍作調整。

東北季候風料在周末至下周初影響廣東沿岸

天文台指一股清勁至強風程度的東北季候風，會在周末至下周初影響廣東沿岸，料周六 ( 9日）吹東至東北風4至5級，離岸及高地間中6級，大致多雲，天氣稍涼，初時有幾陣驟雨，氣溫回落至介乎22至25度；到下周日（10日）母親節，吹東風4級，初時5級，短暫時間有陽光，氣溫最高27度。

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下周前期轉吹南風 周二及三氣溫最高29度

下周氣溫逐漸回升，天色轉好，天文台料下周一（11日）吹東至東南風3至4級，短暫時間有陽光，市區氣溫介乎23至28度；到周二（12日）吹南風3級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫升至24至29度；周三（13日）吹南風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫同樣介乎24至29度；下周四（14日）吹南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，氣溫介乎23至28度。

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