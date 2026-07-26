颱風紅霞．直播｜天文台改發8號風球　至少維持至中午12時

【颱風紅霞／颱風諾爾／typhoon noul／8號風球／9號風球／熱帶氣旋／打風／天文台／HKO／暴雨】颱風紅霞（Noul）周日（26日）凌晨增強為強颱風，天文台凌晨1時10改發九號烈風或暴風風力增強信號。紅霞清晨已減弱為颱風，天文台於7時10分改發8號風球，會至少維持至中午12時。



強颱風紅霞在凌晨4時於惠州市惠東縣登陸，最近香港集結在天文台東北偏東約80公里。天文台在凌晨5時發出黃色暴雨警告。



▼7月26日打風消息▼

7月26日清晨06:36的雷達圖顯示，颱風紅霞的中心在登陸後已消失，雨區覆蓋香港一帶。（天文台圖片）

天文台7月26日上午7時20分更新九天左天氣預報。(天文台圖片）

【07:15】天文台表示，八號烈風或暴風信號會至少維持至中午12時。隨後天文台會視乎本地風力減弱程度，考慮改發三號強風信號。

颱風紅霞早上7時集結在香港天文台之東北約80公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約15公里，橫過廣東內陸。紅霞正穩定地移入廣東內陸及逐步減弱，但烈風仍影響本港多處地區，離岸及高地間中吹暴風。

在過去一小時，流浮山、青洲及天星碼頭分別錄得的最高持續風速為每小時82、79及75公里，最高陣風分別超過每小時112、127及97公里。

【07:10】天文台改發八號西南烈風或暴風信號，取代九號烈風或暴風風力增強信號。預料本港平均風速每小時63公里或以上。天文台指本港仍有一段時間吹烈風，呼籲市民繼續留在室內直至風力減弱為止。

預料本港平均風速每小時63公里或以上。 本港仍有一段時間吹烈風，請繼續留在室內直至風力減弱為止，切勿鬆懈防風措施。

【06:45】颱風紅霞集結在香港天文台之東北約80公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約15公里，橫過廣東內陸。本港現時多處吹烈風，離岸及高地間中吹暴風。與紅霞相關的狂風大驟雨正影響本港，新界東部在過去一兩小時錄得超過40毫米雨量。

在過去一小時，流浮山、青洲及天星碼頭分別錄得的最高持續風速為每小時82、79及75公里，最高陣風分別超過每小時112、127及97公里。

颱風紅霞7月26日清晨6時集結在香港天文台之東北約80公里，中心附近最高持續風速每小時145公里。（天文台圖片）

颱風紅霞7月26日清晨移入廣東內陸及逐步減弱。（天文台圖片）

【05:45】天文台表示，強颱風紅霞已減弱為颱風，在上午6時，集結在香港天文台之東北約80公里，預料向西北或西北偏北移動，時速約15公里，橫過廣東內陸。

紅霞正穩定地向西北方向移動，於本港東北80公里左右掠過。隨著紅霞移入廣東內陸及逐步減弱，天文台會在早上7時10分改發八號烈風或暴風信號。預料本港將逐漸轉吹西南風，原來受遮蔽的地方可能會變得當風。海有巨浪及湧浪。市民仍需繼續保持警覺。

在過去一小時，長洲、流浮山及赤鱲角分別錄得的最高持續風速為每小時88、83及66公里，最高陣風分別超過每小時116、113及85公里。

與紅霞相關的狂風大驟雨正影響本港，新界東部在過去一小時錄得約30毫米雨量。

【05:00】教育局表示，所有日校（包括中學、小學、特殊學校、幼稚園及幼稚園暨幼兒中心）今日停課。夜校上課安排將於稍後公布。

【05:00】天文台發出黃色暴雨警告，表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

強颱風紅霞7月26日凌晨4時集結在香港天文台之東北偏東約80公里，中心附近最高持續風速:每小時155公里。（天文台圖片）

強颱風紅霞7月26日凌晨4時在惠州市惠東縣平海鎮登陸。（天文台圖片）

【04:45】天文台指現時紅霞最接近本港，於本港東北約80公里掠過，九號熱帶氣旋警告信號將至少維持至今早7時。隨後天文台會視乎本港風力情況，考慮改發八號烈風或暴風信號。預料本港將由吹西北風逐漸轉為吹西南風，原來受遮蔽的地方可能會變得當風。海有巨浪及湧浪。市民需繼續保持警覺。

7月26日凌晨4時的雷達圖顯示，強颱風紅霞的中心已於惠州市惠東縣平海鎮登陸。（天文台圖片）

【04:45】民政事務總署在各區共開放29個臨時庇護中心，共有215人入住。截至凌晨4時，政府1823電話中心及消防處分別收到四宗及23宗塌樹報告。政府暫時沒有收到山泥傾瀉或水浸報告。

【04:04】中央氣象台指強颱風紅霞的中心已於3時50分前後在廣東省惠州市惠東縣平海鎮登陸，登陸時中心附近最大風力有14級（45米/秒），中心最低氣壓955百帕。

【04:00】天文台指強颱風紅霞已在惠州市惠東縣登陸。

7月26日香港時間凌晨2時的衛星雲圖示，熱帶氣旋紅霞（強颱風級）的風眼集結在惠州近岸。（Tropical Tidbits圖片）

強颱風紅霞7月26日凌晨2時集結在香港以東約110公里，中心附近最高持續風速每小時155公里。（天文台圖片）

天文台預測強颱風紅霞7月26日早上於惠州至汕尾一帶登陸，在香港東北100公里左右掠過。（天文台圖片）

【03:45】天文台表示，預料當強颱風紅霞接近香港時，本港風力顯著增強。在上午4時，紅霞集結在香港天文台之東北偏東約80公里，預料向西北移動，時速約18公里，移向廣東東部沿岸。本港現時多處吹烈風，離岸及高地間中吹暴風，而與紅霞相關的狂風大驟雨正影響本港。

在過去一小時，大老山、長洲及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時97、93及86公里，最高陣風分別超過每小時130、131及106公里。

【02:50】強颱風紅霞集結在香港天文台之東北偏東約90公里，預料向西北移動，時速約18公里，移向廣東東部沿岸。本港風力現正上升，多處吹烈風，高地間中吹暴風，而與紅霞相關的狂風大驟雨正影響本港。

紅霞西部的眼壁正影響大鵬半島一帶，並為該區帶來颶風。按照現時預測路徑，紅霞會在未來一兩小時於惠州一帶登陸，並在香港東北100公里內掠過。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要改發十號颶風信號。預料九號或以上的熱帶氣旋警告信號將至少維持至今早7時。市民請密切留意天文台最新的天氣消息。

在過去一小時，大老山、橫瀾島及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時95、84及77公里，最高陣風分別超過每小時128、116及115公里。

【02:25】內地中央氣象台資料顯示，強颱風紅霞2時集結在惠州市惠東縣東南方向約35公里，最大風力為14級， 即45米/秒或約162公里/小時），十級（暴風）風圈半徑為90公里，故新界東地區可能受到吹襲。

七級（強風）風圈半徑：東北方向250公里；東南方向200公里；西南方向180公里；西北方向180公里；

十級（暴風）風圈半徑：東北方向90公里；東南方向90公里；西南方向90公里；西北方向90公里；

十二級（颶風）風圈半徑：東北方向50公里；東南方向50公里；西南方向50公里；西北方向50公里。



【01:45】在上午2時，強颱風紅霞集結在香港以東約110公里預料向西北移動，時速約18公里，移向廣東東部沿岸。天文台指按照現時預測路徑，紅霞會在未來數小時於惠州至汕尾一帶登陸，在香港東北100公里左右掠過。

在過去一小時，橫瀾島、青洲及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時81、75及65公里，最高陣風分別超過每小時112、105及102公里。

7月26日凌晨0時31分至1時30分於各區錄得烈風地區。

【01:35】民政事務總署在各區共開放29個臨時庇護中心，共有193人入住。

截至凌晨一時，政府1823電話中心及消防處分別收到一宗及六宗塌樹報告。政府暫時沒有收到山泥傾瀉或水浸報告。

強颱風紅霞7月26日凌晨1時集結在香港以東約120公里，中心附近最高持續風速:每小時155公里。（天文台圖片）

天文台預測強颱風紅霞7月26日早上於惠州至汕尾一帶登陸，在香港東北100公里左右掠過。（天文台圖片）

【01:29】第27屆香港動漫電玩節今日（26日）原本來到第三日，天文台預料九號或以上的熱帶氣旋警告信號將至少維持至今早7時。主辦機構表示，如天文台在早上8時正前發出八號或以上熱帶氣旋警告信號，展覽會將暫時關閉，直至天文台改發較低信號後兩小時重開。

【01:15】天文台：按照現時預測路徑，紅霞會在未來數小時於惠州至汕尾一帶登陸，在香港東北100公里左右掠過。天文台會視乎本地風力變化，評估是否需要改發十號颶風信號。預料九號或以上的熱帶氣旋警告信號將至少維持至今早7時。市民請密切留意天文台最新的天氣消息。

【01:10】天文台發出九號烈風或暴風風力增強信號（9號風球），預料本港風力顯著增強，呼籲市民現時切勿外出，遠離當風的門窗，在安全的地方躲避。

【00:59】颱風紅霞襲港，政府飛行服務隊（GFS）周六（25日）上午派出定翼機深入紅霞風眼，為香港天文台投放「下投式探空儀」（Dropsonde），收集風速、風向、氣壓、溫度同濕度等關鍵數據予天文台分析。

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【00:50】颱風紅霞已增強為強颱風，集結在香港以東約120公里，預料向西北移動，時速約18公里，移向廣東東部沿岸。

在上午1時，紅霞集結在香港以東約120公里，即在北緯22.2度，東經115.3度附近，預料向西北移動，時速約18公里，移向廣東東部沿岸。

【00:00】颱風紅霞集結在香港之東南偏東約140公里，預料向西北移動，時速約18公里，移向廣東東部沿岸。

在過去一小時，大老山及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時67及62公里，最高陣風分別超過每小時91及84公里。

▼7月25日打風消息▼

現場岸邉已見海上有湧浪。（朱子熙攝）

颱風紅霞7月25日晚上23時集結在香港之東南偏東約150公里，中心附近最高持續風速: 每小時145公里。（天文台圖片）

天文台預測颱風紅霞會在星期日早上（26日）於惠州至汕尾一帶登陸，在香港東北100公里左右掠過，本地晚間風力會顯著上升。（天文台圖片）

【23:50】《香港01》記者於晚上11時許，在尖沙咀海傍訪問手工蜂蜜酒品牌酒室「日照．夜霧」創辦人黃子洛。她指今晚受颱風影響生意額跌了五成，客流不多，僅9、10時有一些客人光顧「飲一杯」，其後因趕尾班車已離開。她續指，若只掛8號風球，本打算營業至周日（26日）凌晨2時，得悉天文台考慮周日凌晨改發9號波後，會提早至凌晨1時前關門，趕搭的士或巴士回家。

【23:45】天文台：按照現時預測路徑，紅霞會在星期日早上（26日）於惠州至汕尾一帶登陸，在香港東北100公里左右掠過，本地風力未來數小時會顯著上升，天文台會在星期日凌晨1時10分發出九號烈風或暴風風力增強信號。

天文台7月26日深夜23:20更新九天天氣預報，料7月26日吹西北風8至9級，早上9至10級。稍後西南風5至6級，海有巨浪及湧浪。（天文台圖片）

杏花邨海傍風勢增強，海面有湧浪。（羅日昇攝）

杏花邨地下停車場不見車輛蹤影。（羅日昇攝）

【23:10】過往曾在多次颱風如山竹等襲港期間，屢屢受災嚴重的柴灣杏花邨，管理公司今早已在屋苑範圍置放防水閘、沙包等；亦有居民在單位玻璃窗貼上膠紙防風。

及至晚上8號熱帶氣旋警告信號生效後，記者於杏花邨視察，發現海傍一帶人迹稀少。現場風勢增強，海面有湧浪，連接行人路的梯間已置放擋水閘防止海水灌入。而杏花邨地下停車場已不見車輛蹤影，多個出入口亦已置放擋水閘。有駐足市民指，每年都會跨區追風，認為暫時「無乜感覺」，稍後將會離開。

來自深圳的女遊客鄒小姐及肖小姐。（楊凱力攝）

來自遼寧的女遊客張小姐笑稱「風非常大」，很新奇。（楊凱力攝）

【23:06】今晚10時，《香港01》記者在尖沙咀海傍觀察，發現風力稍有增強，但未算太大，另有毛毛細雨，但海面則未見湧浪。有遊客撐傘在海傍拍攝維港「打卡」，其雨傘被風吹反。

天文台7月25日下午15:30雷達圖顯示，颱風紅霞外圍雨帶即將移至本港東部。（天文台圖片）

天文台7月26日下午14:48的雷達顯示，在深圳大梅沙以北有強雷雨區，可能有冰雹。（天文台圖片）

【22:10】天文台已改發8號西北烈風或暴風信號。

【21:45】預料其烈風區將會逐漸影響本港，晚間風勢會進一步上升，天文台會在今晚10時10分改發八號烈風或暴風信號，並考慮在明日凌晨1時至2時之間發出九號烈風或暴風風力增強信號。

受紅霞的雨帶影響，本港明日有頻密狂風大驟雨及雷暴。

【18:45】天文台指，按照現時預測路徑，紅霞會在明早（26日）於惠州至汕尾一帶登陸，在本港東北100公里左右掠過。預料其烈風區將會逐漸影響本港，晚間風勢會進一步上升，天文台會在今晚10時10分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。

【16:45】天文台指，隨着紅霞繼續靠近廣東沿岸，本港風力逐步增強，狂風驟雨增多，海有大浪及湧浪。過去一小時，長洲、西貢及赤鱲角分別錄得的最高持續風速為每小時73、55及54公里，最高陣風分別超過每小時98、110及74公里。青洲在過去一小時風勢特別大，受到烈風影響，並錄得風速約為每小時87公里，

天文台會視乎紅霞的登陸地點與香港的距離、烈風區大小，以及本地風力情況，評估是否需要在今晚9時至午夜12時之間改發更高熱帶氣旋警告信號。

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【15:35】天文台發出特別天氣提示，與熱帶氣旋紅霞相關的外圍強雷雨帶正逐漸靠近本港，預料未來一兩小時本港雨勢有時較大。

【14:56】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日下午4時30分，預料香港有幾陣強烈狂風雷暴，預料本港在未來一兩小時可能受冰雹影響。

颱風紅霞逐潮靠近廣東沿岸，紅色代表有強對流現象，已可見上方有風眼。（天文台圖片）

颱風紅霞7月25日14時集結在香港之東南偏東約290公里，中心附近最高持續風速每小時140公里。（天文台圖片）

天文台預測颱風紅霞會在7月26日早上於惠州至汕尾一帶登陸，在本港東北100公里左右掠過，預料香港部分地區風力會達烈風程度。（天文台圖片）

【13:23】天文台指，會視乎紅霞的登陸地點與香港的距離、烈風區大小，以及本地風力情況，評估是否需要在今晚9時至午夜12時之間改發更高熱帶氣旋警告信號。

在下午1時，颱風紅霞集結在香港之東南偏東約300公里，預料向西北偏西移動，時速約20公里，橫過南海東北部，大致移向廣東東部沿岸。按照現時預測路徑，紅霞會在明早（7月26日）於惠州至汕尾一帶登陸，在本港東北100公里左右掠過，預料香港部分地區風力會達烈風程度。

受紅霞的雨帶影響，本港明日有頻密狂風大驟雨及雷暴，屆時可能需要發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示。

【13:20】三號風球生效。

熱帶氣旋紅霞（颱風級）7月25日香港時間早上的衛星雲圖示，顯示風眼逐漸清晰。（Tropical Tidbits圖片）

颱風紅霞逐潮靠近廣東沿岸，紅色代表有強對流現象。（天文台圖片）

颱風紅霞7月25日早上9時集結在香港之東南偏東約420公里，中心附近最高持續風速每小時130公里。（天文台圖片）

颱風紅霞7月25日早上9時集結在香港之東南偏東約420公里，天文台料7月26日凌晨在本港以東的惠州至汕尾登陸。（天文台圖片）

【11:45】天文台會在下午1時20分改發三號強風信號。

【09:45】颱風紅霞集結在香港之東南偏東約400公里，預料向西北偏西移動，時速約20公里，橫過南海東北部，大致移向廣東東部沿岸。天文台預料今日稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多，並會在下午1時至3時之間改發三號強風信號。

天文台會視乎紅霞的登陸地點與香港的距離、烈風區大小，以及本地風力情況，評估是否需要在今晚較後時間改發更高熱帶氣旋警告信號。

【09:00】颱風紅霞集結在香港之東南偏東約420公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過南海東北部，大致移向廣東東部沿岸。

【07:50】天文台指紅霞會在今早與香港保持超過300公里距離，一號戒備信號會至少維持至今日中午。隨著紅霞靠近廣東東部沿岸，今日稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多，天文台會考慮在今日下午改發三號強風信號。

【07:00】紅霞清晨已增強成颱風。天文台指紅霞會在今早與香港保持超過300公里距離，一號戒備信號會至少維持至今日中午。隨著紅霞靠近廣東東部沿岸，今日稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多，天文台會考慮在今日下午改發三號強風信號。

紅霞7月25日清晨增強成颱風，早上7時集結在香港之東南偏東約480公里。（天文台圖片）

【05:00】熱帶氣旋紅霞增強為颱風，中心附近最高持續風速每小時120公里。

【01:00】天文台指強烈熱帶風暴紅霞集結在香港之東南偏東約630公里，預料向西北偏西移動，時速約26公里，橫過南海東北部，大致移向廣東東部沿岸。

▼7月24日打風消息▼

熱帶氣旋紅霞（強烈熱帶風暴級）7月24日香港時間晚上的衛星雲圖示，其組織更加緊密。（Tropical Tidbits圖片）

【22:52】繼多間航空公司宣布可能會調整或取消航班後，中華航空晚上表示，取消共4班明日（25日）由香港往返高雄及台北的航班。

香港 → 高雄 CI936 20:40 / 22:10

高雄 → 香港 CI935 18:00 / 19:40



香港 → 台北 CI924 21:15/ 23:10

台北 → 香港 CI923 18:15 / 20:10



【22:15】強烈熱帶風暴紅霞集結在香港之東南偏東約700公里，預料向西北偏西移動，時速約26公里，橫過南海東北部，大致移向廣東東部沿岸。

【21:35】國泰航空表示，正密切留意紅霞逼近對香港的潛在影響，未來數天的航班將很可能會有所調整或取消，具體情況將視乎颱風路徑、時間及實際情況而定。

強烈熱帶風暴紅霞7月24日晚上9時集結在香港之東南偏東約710公里，中心附近最高持續風速每小時90公里。（天文台圖片）

【20:45】天文台表示，根據現時預測，紅霞會在今晚及明早（25日，星期六）與香港保持超過300公里距離，一號戒備信號會至少維持至明日中午。受紅霞的外圍下沉氣流影響，明日日間本港仍然酷熱，但海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

隨著紅霞增強及靠近廣東東部沿岸，明日稍後本地風力會逐漸增強，間中有狂風驟雨，天文台會考慮在明日下午改發三號強風信號。

天文台表示，預料紅霞較大機會在星期日（26日）初時於惠州至揭陽一帶登陸，但與香港的距離及屆時其烈風區大小仍有不確定性，如果紅霞採取較偏西路徑移動，與其相關的烈風區可能會影響本港部分沿岸地區，天文台會持續評估在明晚較後時間改發更高熱帶氣旋警告信號的可能性。

【20:40】天文台發出一號戒備信號，表示有一熱帶氣旋，在香港約800公里內，可能影響本港。

【19:45】在晚上8時，熱帶氣旋紅霞集結在東沙之東南偏東約410公里，預料向西北偏西移動，時速約26公里，橫過南海東北部，大致移向廣東東部沿岸。

【20:17】港鐵今日（24日）公布，接獲內地鐵路單位通報，周六及下周日（25日及26日）多班香港西九龍站往來內地的高鐵列車將會取消，並呼籲受影響乘客可考慮改乘東鐵綫經羅湖或落馬洲前往內地；而國鐵廣州局則公布，預計下周日（26日）全部高鐵列車停運。一文看清受影響目的地。

港鐵接獲內地鐵路單位通報，明日及後日（25日及26日）多班往來香港西九龍站至內地的高鐵列車將會取消。（資料圖片）

強烈熱帶風暴紅霞7月24日下午17時集結在香港之東南偏東約820公里，中心附近最高持續風速每小時90公里。（天文台圖片）

【17:07】天文台下午更新九天天氣預報，上調下周日（26日）的風力，料吹西至西南風5至6級，離岸7級，初時高地達8級，即高地吹烈風（8至9級）。

此外，根據天文台今午2時更新的路徑圖，料在紅霞下周日（26日）較早時間在汕尾市西部登陸，距離香港天文台約110公里，較昨晚料在惠來與陸豐之間登陸向西移約100公里。

天文台7月24日下午4時半更新的九天天氣預報，顯示7月26日初時高地風力達8級。（天文台截圖）

每逢有熱帶氣旋靠近，石澳泳灘激起大浪。（資料圖片）

【16:31】天文台指紅霞會在明日橫過南海東北部並逐漸增強，於未來一兩日靠近廣東東部沿岸，但其登陸位置與本港的距離仍存在變數。預料明日稍後至星期日廣東沿岸風勢頗大。天文台更新的九天天氣預測對周日的本港風力預測有所調高，指周日會吹西至西南風5至6級，離岸7級，初時高地達8級，即達烈風程度。

【12:45】天文台指紅霞已增強為強烈熱帶風暴。

【12:10】天文台指紅霞會在今日黃昏前後進入本港800公里範圍，天文台會在今晚8時40分發出一號戒備信號。隨著紅霞增強及靠近廣東東部沿岸，明日稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多，天文台會視乎紅霞的強度變化、其強風區與本港的距離及本地風力情況，考慮在明日下午改發更高熱帶氣旋警告信號。

【08:05】在上午八時，紅霞集結在馬尼拉之東北約510公里，預料向西北偏西移動，時速約26公里，移向呂宋海峽一帶並逐漸增強。

【06:00】內地中央氣象台：預計紅霞將以每小時25至30公里的速度向西偏北方向移動，強度逐漸加強。今日晚間至明日（25日）淩晨移入南海東北部海面，向粵閩沿海靠近。明晚至周日（26日）早晨在廣東珠海到福建漳浦一帶沿海登陸，登陸後轉向偏北方向移動，強度逐漸減弱。

7月24日上午八時，紅霞集結在馬尼拉之東北約510公里，預料向西北偏西移動，時速約26公里，移向呂宋海峽一帶並逐漸增強，圖為香港天文台7月24日上午五時發出的紅霞預測路徑圖。

圖為內地中央氣象台對紅霞的預測路徑圖。（中央氣象台圖片）

【03:50】澳門氣象局：按照現時預測路徑，紅霞今日（24日）晚間將進入澳門800公里範圍，屆時氣象局將會發出一號風球；預料紅霞明日大致趨向廣東東部沿岸，並將持續增強，由於其移動路徑及強度仍存在不確定性，氣象局正密切監測其發展及移向。

【03:30】天文台表示，位於菲律賓以東海域的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，並命名為紅霞。紅霞會在今日稍後橫過呂宋海峽並進入本港800公里範圍，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。按照現時預測路徑，紅霞會在周末期間靠近廣東東部沿岸並逐步增強，現時評估較大機會在惠州至汕頭一帶登陸，但與本港的距離仍存在變數。

天文台指出，星期六（25日）初時本港天氣仍然酷熱，但稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多。天文台會視乎紅霞的強度變化、其強風區與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在星期六稍後改發更高熱帶氣旋警告信號。另外，星期六海有湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

受紅霞影響，預料本港星期日（26日）有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪，市民請留意天文台的最新天氣消息。

每逢有熱帶氣旋靠近，石澳泳灘激起大浪。（資料圖片）

每逢有熱帶氣旋靠近，石澳泳灘激起大浪。（資料圖片）

【00:00】天文台表示，預料位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋會在今日（24日）稍後橫過呂宋海峽並進入本港800公里範圍，屆時天文台會考慮發出一號戒備信號。按照現時預測路徑，該熱帶氣旋會在周末期間靠近廣東東部沿岸並逐步增強，現時評估較大機會在惠州至汕頭一帶登陸，但與本港的距離仍存在變數。

天文台稱星期六（25日）初時本港天氣仍然酷熱，但稍後本地風力會逐漸增強，狂風驟雨增多，會視乎熱帶氣旋的強度變化、其強風區與本港的距離及本地風力情況，評估是否需要在星期六稍後改發更高熱帶氣旋警告信號。另外，星期六海有湧浪， 受該熱帶氣旋影響，預料本港星期日（26日）有狂風大驟雨及雷暴，海有湧浪。

▼7月23日晚 各官方氣象機對熱帶氣旋預測移動路徑圖▼



▼7月23日大暑 市區氣溫升至34度▼

