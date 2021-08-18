又打風？中央氣象台料2個颱風或月尾生成　歐美港系統暫未見預報

撰文：勞敏儀
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香港近日天晴炎熱，卻可能是風暴前的陽光。內地中央氣象台今日（18日）在中期天氣預報預計，本月下旬南海及西北太平洋可能有1至2個颱風生成，然而按歐美預測系統及香港天文台預報，暫時未見未來9日有颱風生成預測。
本港天氣方面，天文台預測周末（21日）迎來酷熱天氣，下周日（22日）市區更高見攝氏34度，市民外出歡度假期，謹記補水及防曬了！

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歐美最新預測　西北太平洋低壓區未足以升級成熱帶氣旋

早前美國全球預報系統（GFS）曾預測有遠洋風暴或在下周初進入南海，並逼近本港，但今日參考歐美預測系統，在南海及西北太平洋只見有低壓區，強度未足以升級成熱帶氣旋；香港天文台亦暫時未有熱帶氣旋消息。由於預測期較長，月底是否再有颱風來襲，仍需觀望。

天文台今年3月預測，今年料有5至8個熱帶氣旋進入本港500公里範圍，數目屬正常至偏多。截至本月，今年先後有4個熱帶氣旋襲港，令天文台發出熱帶氣旋警告信號，分別是熱帶風暴「小熊」、未有命名的熱帶低氣壓、颱風「查帕卡」及熱帶風暴「盧碧」。

下周日市區高見34度

至於本港天氣，現時為廣東沿岸帶來普遍晴朗天氣的高空反氣旋正逐漸減弱，但本港仍然酷熱，在正午12時前，大美督已升溫至35度。

受偏南氣流影響，明日（19日）廣東沿岸短暫時間有陽光，亦有幾陣驟雨。天文台預測，明日本港初時局部地區有雷暴，亦有幾陣驟雨，至周五轉為有一兩陣驟雨，市區高見32度。

副熱帶高壓脊會在接近周末至下周初覆蓋中國東南部，該區漸轉天晴酷熱。天文台料周六（21日）大致天晴及日間酷熱，翌日市區氣溫進一步升溫至34度，酷熱天氣將持續至下周一（23日），即二十四節氣中的「處暑」。

天文台預測，下周二（24日）下雨天重臨，局部地區有驟雨，其後驟雨增多，暫別酷熱天氣，料下周五短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，市區最高氣溫稍降至31度。

（天文台網站截圖）

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香港天文台
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