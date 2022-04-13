周四升溫至30度　天文台料復活節長假周六日有雨　下周一最低19度

【復活節天氣】本港今日（13日）氣溫輕微回落，市區錄得約26.2度，各區最高溫度均低於30度。天文台指，一道雲帶正為廣東帶來驟雨，預計今午及晚上大致多雲，有幾陣驟雨，未來一兩日預計仍然炎熱，明日（14日）最高氣溫料升至30度。

隨一股東北季候風及其補充於周五起影響本港，一連4天的復活節假期，氣溫料略為回落，周六及周日（16及17日）短暫時間有陽光，更有一兩陣雨，至於下周一（18日）最低氣溫將降至19度。



截至下午一時，各區最高氣溫都低於30度。（天文台圖片）

本港今日天氣仍然炎熱，氣溫介乎24至29度。天文台指，廣東沿岸風勢微弱，而一道雲帶正為廣東帶來驟雨，市民吃午飯或下班時或要帶傘。本港下午短暫時間會有陽光，但天文台預計多雲，亦會有幾陣驟雨，吹微風。

天文台指，高空反氣旋會在明日帶來普遍晴朗的天氣，未來一兩日大致天晴，日間炎熱，預計明天氣溫介乎23至30度。

（天文台圖片）

一股東北季候風及其補充會在復活節假期影響廣東沿岸，雲量逐漸增多，氣溫會稍降。天文台預測，周五復活節假期首日大致天晴，日間炎熱及乾燥，但周六及周日只有短暫時間有陽光，甚至有一兩陣驟雨。復活節假期最後一日，下周一（18日）天氣最涼，天文台預測市區最低降至19度，但下周中後期氣溫會再次回升。

熱帶氣旋馬勒卡。（天文台圖片）

強颱風馬勒卡移向日本以南海域 「鮎魚」減弱為低壓區

在今日中午十二時，強颱風馬勒卡集結在硫黃島之西南偏南約930公里，預料向東北偏北移動，時速約18公里，預計馬勒卡會在未來一兩日橫過西北太平洋，並移向日本以南海域。而早前的熱帶氣旋「鮎魚」已減弱為低壓區，於菲律賓一帶。