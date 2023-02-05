元宵節多雲有陣雨　天文台情人節氣溫驟降最低16度　部份地區12度

今日（25日）為元宵節，天文台表示，今日下午及晚間大致多雲，有一兩陣雨，吹和緩至清勁偏東風。天文台預測，周一及周二天氣和暖，日間部分時間天色明朗，最高氣溫達21或23度。惟下周二（14日）即情人節正日氣溫驟降，最低氣溫降至16度，大致多雲，初時有一兩陣雨，早晚清涼。當日早上時份，更有多區錄得低於16度，其中石崗及打鼓嶺更僅得12度。



▼1月25日 天氣寒冷錄得入冬以來次低氣溫▼



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天文台表示，一道雲帶正為廣東帶來有雨的天氣。同時，一股偏東氣流正影響廣東沿岸，並會在未來一兩日緩和，該區天色較為明朗，天氣和暖，有薄霧。天文台又預料偏東氣流會在星期三再度增強，而一道廣闊雲帶會在本周中至後期覆蓋華南。

天文台預測（6日）明日氣溫介乎18至21度。吹和緩東風，初時離岸間中吹清勁東風。明日大致多雲，日間部分時間天色明朗，稍後有薄霧，亦與周二氣溫相距不大。明日部份地區於下午時份氣溫達21度以上，上水、流浮山更達24度。

周三（8日）至周六（11日）大致多雲及有陣雨。至下周日（12日）即渣打馬拉松當日，日間短暫重現陽光，但仍有陣雨及多雲，氣溫微升至介乎19至23度。

惟下周二（14日）氣溫驟降，最低氣溫降至16度，大致多雲，初時有一兩陣雨，早晚清涼。當日7時左右，更有多區錄得低於16度，赤鱲角、青衣等錄得15度；屯門、沙田、西貢等錄得14度、上水、大埔等錄得13度、而石崗及打鼓嶺更僅得12度。