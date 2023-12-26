天氣｜今早新界多區僅約10度　打鼓嶺曾跌至約5度

市民度過近12年來最冷聖誕節後，本港今日（26日）氣溫回升，但早上仍然清涼 ，新界多區至清晨5時50分仍僅約10度。天文台指出，本港地區今早初時天朗氣清，新界部份地區輻射冷卻較為明顯，北潭涌及打鼓嶺的氣溫曾降至5度左右。



天文台表示，乾燥的冬季季候風正為華南帶來普遍晴朗的天氣。同時，南海北部的雲帶正逐漸靠近廣東沿岸。本港地區今日天氣預測大致多雲，天氣乾燥。日間短暫時間有陽光，今日最高氣溫約19度，吹和緩至清勁東至東北風。



截至今日（26日）早上5時50分的全港分區氣溫。（天文台網頁圖片）

截至今晨5時50分，本港大部份地區氣溫雖比近兩日高，但普遍仍然低溫，多區僅約10度左右。當中以新界尤其明顯，其中上水及元朗公園僅8.2度、石崗及北潭涌8.1度、大埔11.1度、沙田11.7度，打鼓嶺仍得6.0度；至於九龍的天文台總部為14.9度。

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未來數日有幾陣雨 早上仍清涼

天文台指出，東北季候風會在今日繼續影響廣東沿岸，並預料會在未來數日逐漸緩和，該區氣溫逐漸回升，但早上仍然清涼。同時，一道雲帶亦會為華南沿岸帶來幾陣雨。預料季候風補充會在下周影響華南，該區天色明朗。

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除夕最高23度 元旦稍為回落

天文台展望，隨後一兩日雲量較多，氣溫逐漸回升。接近周末部份時間有陽光。天文台預測除夕（31日）氣溫最高23度，但元旦起氣溫再稍為回落，當日介乎16至20度。至於持續多天的寒冷天氣警告，已於昨日（25日）下午取消。