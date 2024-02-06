天氣｜ 今有幾陣微雨最高21度　明晚氣溫下降最低15度

東北季候風正影響廣東沿岸。天文台預料，本港地區今日（6日）大致多雲，有幾陣微雨。早上天氣稍涼。今日氣溫介乎18至21度。吹和緩至清勁東風，初時離岸間中吹強風。據天文台九天天氣預報，明日（7日）最低氣溫為15度，晚上氣溫下降。



圖為截至2月6日清晨6時，天文台的各區氣溫。（天文台網頁圖片）

季候風補充明晚抵達 隨後兩三日轉冷

天文台指出，受東北季候風影響，今、明兩日廣東內陸天氣寒冷。一道廣闊雲帶會在本周中期為華南沿岸帶來有雨的天氣。預料強烈的季候風補充會在星期三晚上抵達華南沿岸，隨後兩三日該區轉冷。受較乾燥的大陸氣流影響，農曆新年假期華南沿岸部份時間有陽光，日夜溫差較大。

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天文台展望，隨後一、兩日有幾陣雨。年廿九（8日）顯著轉冷，除夕（9日）及年初（10日）一早晚寒冷，最低氣溫約11度左右。農曆新年假期部份時間有陽光。

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年廿九顯著轉冷 年卅低見11度

根據天文台九天天氣預報，明日（2月7日）介乎15至19度，有幾陣雨，晚上氣溫下降。周四（8日）為年廿九，天氣顯著轉冷，氣溫介乎12至15度。 至周五（9日）年卅，將進一步降溫至11至15度，早晚寒冷，大致多雲，有一兩陣雨。 大年初一（10日）料在12至17度之間，早上寒冷，日間短暫時間有陽光。年初二（11日）早上清涼，氣溫介乎13至19度，大致天晴。

▼天文台香港天氣九天天氣預報▼

