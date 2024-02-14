情人節｜天氣暖洋洋　東北季候風將再襲華南　下周五跌至14度

今日（14日）情人節天色良好，多區出現快閃巨型紅心Chubby Hearts，藍天襯紅心，是今年情侶最佳打卡活動。天文台在各區錄得氣溫上升至23度左右，本周五起風勢轉大，天氣稍涼，天文台至下調下周四（22日）氣溫，屆時會一夜跌8度，最低為15度，翌日（23日）再跌至最低14度。



天文台表示，影響華南的東北季候風正逐漸緩和，今日正午時分，本港天色良好，各區的氣溫上升至23度左右。本港地區下午大致天晴、溫暖，吹輕微至和緩偏東風。展望明日（15日）大致天晴，日間溫暖，本周五、六（16、17日）風勢較大，天氣稍涼，下周初潮濕及有霧。

天文台表續指，隨著東北季候風緩和，廣東沿岸明日日間溫暖，季候風補充會在本周五、六影響華南。受溫暖潮濕的海洋氣流影響，下周初廣東沿岸有霧，下周一、二（19、20日）相對濕度高達100%。

天文台九日天氣預測。（天文台圖片）

天文台預料，另一股東北季候風會在下周中後期抵達華南，該區氣溫下降。觀乎九日天氣預測，下周三（21日）最低氣溫為18度，預計當日有幾陣驟雨，早上沿岸有薄霧，下周四（22日）天文台昨天原本預計最低氣溫為16度，今天下調至15度，相比前一日最高23度而言，一夜跌八度，到下周五（23日）最低氣溫進一步跌至14度。

▼2月7日 天文台發出寒冷天氣警告▼

