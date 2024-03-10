Blue Monday上班注意　天文台預測周一雨勢頻密　早晚清涼得15度

近日天陰多雲並有驟雨，天文台表示，高空擾動會在明日（11日）影響華南，有驟雨及可能有雷暴，東北季候風會為廣東帶來清涼的天氣，本周中後期廣東沿岸雲量較多及有一兩陣雨。



天文台預測，明日雨勢較為頻密，本周二（12日）氣溫會重上20度關口，日間乾燥及大致天晴，之後又是多雲及有陣雨天氣，周六（16日）起將會重見天日，部分時間有陽光。



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周一雨勢較頻密

天文台今日（10日）預測多雲，有幾陣雨，天氣清涼，吹清勁東風，離岸及高地吹強風。展望未來一兩日早晚清涼，星期一（11日）雨勢較為頻密，星期二（12日）大致天晴，本周中後期風勢較大及有一兩陣雨。

天文台預測，高空擾動會在明日影響華南，該區有驟雨及可能有雷暴，東北季候風會為廣東帶來清涼的天氣，隨著高空擾動遠離，星期二華南大致晴朗。

預料受一股清勁至強風程度的偏東氣流影響，本周中後期廣東沿岸雲量較多及有一兩陣雨。

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天文台料下周日最高25度

未來九日天氣預測，天文台預計本周初風力為4至5級，間吹6級，周一多雲及有驟雨，早晚清涼，周三至五（13至15日）都是大致多雲及有一兩陣驟雨，至周六起至下周二（16至19日）將會部分時間有陽光，

氣溫方面，需注意在周一、二最低氣溫是15度，早上清涼，相對濕度為80%至95%，周二起最高氣溫為21度，下周日（17日）氣溫重上20至25度，相對濕度為65%至95%。