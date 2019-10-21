獵戶座流星雨10.22晚現身！　話你知4大觀賞靚位及拍攝技巧

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「陪你去看流星雨，落在這地球上」。想看流星雨的朋友機會來了，事關列為世界七大流星雨之一的「獵戶座流星雨」即將來臨，估計星期二晚（10月22日）至星期三凌晨（10月23日）是最佳觀察時間，有興趣的話要留意了！

作為世界七大流星雨之一，獵戶座流星雨母體彗星是著名的哈雷彗星，是人類確認的第一個周期彗星，「孕育」了上半年的寶瓶座η流星雨和下半年的獵戶座流星雨。

中國天文學會會員、天津市天文學會理事史志成表示，獵戶座流星雨流星速度快，亮流星多，峰值流量持續時間長，適合公眾觀測；雖然該流星雨很少出現大規模爆發，但勝在流量穩定。

本港太空館估計，今次獵戶座流星雨每小時有20顆流星，最佳觀測時間是明晚10時30分（10月22日）至後天凌晨5時30分（10月23日）。

觀星地點推介：（點小圖放大看）

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點影最靚？

太空館建議用廣角鏡或標準鏡的相機，可裝上快速底片，光圈全開，鏡頭調至無限遠，快門選B掣，以腳架支撐相機指向欲拍攝的天區，曝光幾分鐘到一小時。

這種固定攝影法，會把偶然出現於鏡頭前方的流星攝入底片，而由於這方法拍得的照片，會因地球自轉而令恒星的影像變成流迹，故又名星流迹攝影。但提提大家，曝光時間不要太長，以免星流迹互相重疊，難辨認星座。

（太空館圖片）

天氣方面，天文台預測明日（10月22日）大致天晴，惟周三（10月23日）有一兩陣驟雨，未知會否影響觀賞。太空館表示，今次本地觀測條件「較差」（觀測條件分五級，分別是「極佳」、「良好」、「平平」、「較差」及「惡劣」）。

若錯過今次流星雨也不用失望，11月及12月將會有獅子座流星雨雙子座流星雨，詳情請看下圖（點小圖放大看）：

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