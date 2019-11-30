iOS 13個人熱點不穩定？5招iPhone重啟Hotspot圖文教學

即使 iOS 13 已有多次小更新，但似乎仍未能好好解決個人熱點異常的情況，不少用家仍有連接不穩﹑斷線，甚至找不到熱點的問題。有見及此，希望透過以下介紹的 5 個方法，等大家可以解決個人熱點的異常狀態。

放大下圖，先一次過睇 5 招重新連上熱點方法：

第一招：更改手機名稱

iOS 13 個人熱點異常有機會是系統的 bug，很多時都是因為 iPhone 名稱被修改導致。因此，如果個人熱點有異常的用家，可以嘗試重新更改一次 iPhone 的名稱（建議用英文會較好，不要夾雜奇怪符號）。

第二招：重開個人熱點

就算未更新到 iOS 13 前，個人熱點長開的話，下次也有機會沒法找到該熱點。因此，如果你找不到熱點，或有不穩定的情況，可以嘗試在設定中重開個人熱點。同時，也可以在在控制中心，長按網路設定卡，重開右下角的「個人熱點可被偵測」，同樣可以重開個人熱點。

第三招：重置網路設定

如果以上兩個方法都不能成功分享熱點的話，可以考慮終極方法，「重置網路設定」。進入「設定」>「一般」>「重置」>「重置網路設定」。不過，這個方法可說是最後才考慮的方法，因為重置網路設定後，iPhone 就會忘記了登入過的 Wi-Fi 網絡密碼。

第四招：iOS 13 更新

坊間或筆者講的方法，都是有點治標不治本，就算今次能成功連上熱點，下次也有機會出現不穩的問題，要再用多次這些方法。最好的方法，就是等 Apple 推出 iOS 13 的後續更新。因此，所以升級到 iOS 13 的用家，個人熱點有問題的話，更不應停留不最低版本上。

第五招：重新開機

你問 IT 人最入門的解決軟件或硬件方法，應該大部分都會答你「重新開機」。特別是當你昨天仍可以正常使用個人熱點，但今天就突然失常的話，就可以重新開機試試，這可能帶給你意外的效果。