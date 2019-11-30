日本公布打機成癮調查 手機玩唔停？可靠螢幕使用時間助戒手機癮

自手機遊戲推出後，隨時隨地就可以在街上玩到五花八門的手遊，令全球玩遊戲的時數都明顯提升。日本政府在 27 日公布了首個有關「打機成癮」為題的全國調查，在數據中反映出日本人有多愛打機，這個結果也在 Twitter 上引起了日本網民的討論。

街頭抽樣調查

日本厚生勞動省和民間機構合作，針對年輕人進行了街頭的隨機調查，對 4400 多名 10-29 歲，在過去一年有打過機的人進行訪問。內容關於手機使用及打機的時數、打機的影響和上癮程度等。在日本「NHK7點新聞」節目中播出，很多受訪者都表示日常的打機時間很長，由 3-4 小時，到假日 10 小時都有。如果有去過日本旅遊的人都應該知道，各處林立遊戲機中心，再加上手遊和家用機的普及，要在日本找一個完全不打機的人實在不容易。

有受訪者表示遊玩時間多過 10 小時（NHK7 點新聞截圖）

女學生表示，如果沒有被罵的話，可以通宵打機（NHK7 點新聞截圖）

打機打到停唔到？

調查反映出，其實有 40.1% 的受訪者打機少於 1 小時（平日），以日常時間分佈來說，打機時間比較多的 3-6 小時加起來只是 15.5%；極端例子的多於 6 小時，也只是 2.8%。不過，遊玩時數不是最關鍵的地方，調查更反映出遊戲為玩家帶來的影響和問題。日常打機時間越長的玩家，越難控制自己停下來，就算一天只玩少於 1 小時的玩家（佔調查的多數），也有 21.9% 曾經沒法停止打機（少於 1 小時的原因可能是因為家長限制）。

打機影響日常生活

打機所佔的時間隨長，就越容易影響到日常生活，調查中也表現出一個令人驚訝的現況。有不少受訪者表示，就算對學業產生負面影響或失去工作，他們也要繼續玩遊戲，可見遊戲已經比日常應該要完成的事務重要。

iPhone 幫你戒手機？

調查沒有明確交代受訪者玩的是什麼種類遊戲，不過就現況來說，手機遊戲入侵大家生活比較嚴重。而由 iOS 12 起，iPhone 更新螢幕使用時間的功能，用家可以知道自己日常使用手機的時間，以及使用在那一種類之中。可是，當筆者查看自己的螢幕使用時間後，發現患上的不是打機成癮的問題，而是手機成癮......除了讓用家看到花在遊戲的時間有多誇張，從而產生震撼作用外，也可以利用「停機時間」和「App 限制」，來幫助用家減少使用手機和手遊。

放大下圖睇「螢幕使用時間」如何幫玩家戒打機：