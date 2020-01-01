2020首場！象限儀座流星雨1.4晚上演！4大觀賞靚位及必備觀星App

【象限儀座流星雨1月4日上演】2020年第一場流星雨來臨了！「象限儀座流星雨（Quadrantids）」將於1月4日上演，為2020開個好年！

「象限儀座流星雨」與英仙座和雙子座流星雨，並稱年度三大流星雨，當中「象限儀座流星雨」又被視為三大流星雨之首。

台北市立天文科學教育館表示，「象限儀座流星雨」將在1月4至5日達到高峰，每小時預測數量高達120顆，預計1月4日深夜至5日黎明前是最佳觀賞時刻；若錯過這次，待8月英仙座流星雨才有機會再欣賞到每小時百顆流星盛況。

要看流星雨，當然要找個好地點，以下地方大家不妨考慮一下。

4大觀星地點推介：（點小圖放大看）

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點影最靚？

太空館建議用廣角鏡或標準鏡的相機，可裝上快速底片，光圈全開，鏡頭調至無限遠，快門選B掣，以腳架支撐相機指向欲拍攝的天區，曝光幾分鐘到一小時。

這種固定攝影法，會把偶然出現於鏡頭前方的流星攝入底片，而由於這方法拍得的照片，會因地球自轉而令恒星的影像變成流迹，故又名星流迹攝影。但提提大家，曝光時間不要太長，以免星流迹互相重疊，難辨認星座。

（太空館圖片）

大家亦可以參考以下觀星攝影技巧：

【觀星攝影】想影超靚星空銀河相？ 環境、器材、設定一文學識

好用觀星App推薦

天空星象萬千，但只要使用手機App「星夜行」，就可以實時計算出天體和星座位置。「星夜行」還有擴增實境（AR）功能，只需把手機鏡頭對準天空，其電子星圖會標示屏幕所見的天體和星座名稱，十分實用。

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天氣預測

根據天文台九天天氣預報，1月4日（星期六）大致天晴，1月5日（星期日）則多雲有雨，未知會否影響觀賞流星雨，但提提大家，周六及周日最低氣溫都只有18度，出門看流星雨時記得多添衣服保暖。

（天文台）

知多些：「象限儀座」是被棄用星座名字

「象限儀座」是個已被棄用的星座名字，位置介乎天龍座與牧夫座之間。「象限儀座流星雨」原名「天龍座流星雨」，但為免與10月出現的另外一個主要流星雨「天龍座流星雨」混淆，國際天文聯會在2009年大會中，把「象限儀星座」作為「天龍座流星雨」的替代名稱，亦是國際天文聯會唯一一個用不存在星座名命的流星雨。