防止手機被盜資料！iPhone、Android遙距洗機教學

實用教學
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【iPhone、Android遙距洗機教學】現時手機儲存資料愈來愈多，包括影片照片、通訊錄、群組通訊紀錄，甚至網上銀行、信用卡資料等，一旦遺失手機，隨時讓不法之徒有機可乘！其實iPhone和Android手機都有方法可以遠距離清除手機資料（遙距清除資料），即使遺失手機，也不怕不法之徒胡亂使用。

Android手機遙距洗機教學

首先講講Android手機遙距洗機方法，以下以Samsung（三星）手機系列為例：（點小圖放大看）

唔見 Android手機？Find My Device幫你定位遺失位置、遙控鎖機

iPhone遙距洗機教學

至於iPhone版，主要利用 iOS 13 及 macOS Catalina 的共同新功能「Find My」App（「尋找」app）遙距清除資料，裝置上所有資料（包括用於Apple Pay的信用卡、扣賬卡或預付卡) 都會刪除。

遙距洗機方法如下：

不過提提大家，清除裝置資料後，無法再追蹤裝置，而且若清除裝置資料後從帳戶移除該裝置，「啟動鎖」功能就會關閉，意味其他人可啟用並使用你的裝置。

車禍被困竟靠 iPhone Find My Friends 打救？教你5分鐘簡單設定

iOS 13 Find My 解構掉失 iPhone、MacBook 離線無訊號一樣可定位

（資料圖片）

另外，要清除資料的裝置，須在開啟狀態更連上網絡，而在可行情況下，平日盡量備份手機資料，否則出事後要清除資料，便會一無所有了。

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