iPhone 儲存唔夠位？教你大掃除刪減無用檔案、Apps 釋放空間

iPhone 唔夠位？平常不作 backup，一到年尾發覺 iPhone 容量岌岌可危？要釋放 iPhone 容量，當然有辦法！以下就為大家介紹 iOS 13 刪除無用檔案及 Apps 的大掃除方法！

iPhone 儲存空間不足，不單止是低用量 iPhone 用戶需要面對的問題，若果大家的 iPhone 已經服役一段時日，而平常又疏於備份管理，就算有 128GB 容量，儲存空間一樣隨時不夠用。想為 iPhone 大掃除，清出記憶位置，可以利用 iOS 的基本設定先作簡單清理。

iPhone 大掃除刪除檔案及 Apps 方法（按圖刪多啲）

+ 5 + 4 + 3

使用以上方法，可以先從刪除影片開始，清除佔用 iPhone 最多空間的檔案。由於 iOS 系統會辨認出從合法途徑下載的影片，大家可以放心刪除，反正已經購買的影片隨時可以再下載。另外，大家亦可以從「iPhone 儲存空間」版面中，尋找比較佔容量但又不常用的 Apps，直接刪除 Apps 去釋放空間。最後，大家可以啟用「卸載未使用的 App」功能，讓 iOS 自動定時為大家卸載不常用的 Apps，但保留 Apps 的用戶數據，在需要使用時隨時再次下載。