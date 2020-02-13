【肺炎口罩】網購日本 SARAYA 教三招辨真假　產地來源証明最重要

中國新冠狀病毒令武漢肺炎疫情難料要到何時才結束，口罩的需求沒有一絲減退跡象，上網撲口罩已成常態。在網上討論區、社交平台上，不時會看到有人分享買到黑心口罩和假口罩，而日本 SARAYA 的口罩多次在市面上找到假冒產品，防疫功能完全不合格，因此日本 SARAYA 公司就開 post 教大家如何分辨真偽。

日本 SARAYA 真假口罩

日本 SARAYA 公司主力出售口罩、消毒產品、清潔產品等，但不少網民發現在網上和市面上買到印有的 SARAYA 名字的口罩，並非日本 SARAYA 的貨品，而是假冒產品。由於假冒問題嚴重，而且影響到公眾利益，日本 SARAYA 特意在官方 Facebook 上圖文教授如何分辨真假。

三招辨真偽

目前在網上找到的假 SARAYA 口罩主要有兩個包裝上的問題：1．假冒產品有「獨立包裝」的中文字；2。包裝上的圖案人物和正貨不同。日本 SARAYA 指出，正貨口罩盒上只使用日文，而且圖案人物的口罩和服裝顏色都是白色，購買前要先注意這兩點。而在 2 月 12 日更新追加資訊，建議消費者如對貨源有懷疑，可要求供應商提供日本 SARAYA 發出的產地來源証明或正式的銷售授權書，確保買到的是正貨。

這一款 SARAYA Surgical Mask 也是該公司出售的真貨口罩（Facebook @sarayahongkong）

網上充斥假口罩？

一罩難求，只要有方法買到口罩大家都會衝過去，有些黑心商人以低廉價錢才招來，不少人怕猶豫多一秒就會被搶購一空，結果買到手才發現是假口罩。因此，網上購買口罩時，若不是在大型網購平台，不宜先入數訂口罩，而購買前也要小心留意口罩的來源。