小心買錯假口罩！教你用App一鍵check真假　K Kwong仲有8大Tips

【假口罩分辨方法教學】新冠肺炎（武漢肺炎，新型冠狀病毒，COVID-19）下不少人都忙着四出搜羅口罩，但市面口罩款式眾多，又常常見到不明來歷地方出售日本製口罩等，真假難分。其實要知道是否真正日本口罩，可以靠一個App搞掂，K Kwong亦有分辨真假口罩Tips。

市面口罩供不應求，口罩亦良莠不齊，早前海關就發現本港藥房有口罩含菌量超標，最嚴重更超標11.5倍，一不少心選錯口罩，隨時保護健康變損害健康！

↓↓↓ 4款含菌量超標口罩 ↓↓↓

含菌量超標的口罩（一盒50個）售價200元至499元。（資料圖片/黃偉民攝）

不想錯買劣質口罩，以下購買口罩注意事項大家要留意。

↓↓↓ 購買口罩5大注意位 ↓↓↓

一個App即查是否真．日本口罩

除了口罩質素，網上、市面亦見到不少口罩聲稱或令人覺得是日本口罩，但真假成疑，其實有App可以幫助分辨日本口罩，就是日本旅遊常常用到的Payke，只需簡單幾步，就可以知道是否真正日本產品，非常方便。

（Payke）

↓↓↓ Payke使用方法 ↓↓↓

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當然，受database所限，即使未能透過Payke查到商品資料，未必代表一定是假貨，但一旦查不到商品資料就要加倍留神了。如果仍有疑問，亦可以直接透過Google等搜尋器搜尋barcode碼號，看看是否有相關官網等。

K Kwong分辨真假口罩Tips

研發出可循環再用、香港製造口罩「HK MASK」的香港大學化學系博士K Kwong鄺士山，亦有分辨真假口罩心得，大家如有需要可參考。

（K Kwong）

↓↓↓ K Kwong分辨真假口罩8大招 ↓↓↓

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口罩回南天、潮濕天隨時發霉！專家教必學保存法

即使買了口罩防疫，也要小心保存，事關回南天將至，口罩隨時發霉變壞！專家就有口罩保存建議，而且原來有些物品不能與口罩放在一起，否則隨時破壞口罩！

詳細方法可看：口罩回南天隨時發霉！專家教必學保存法 消委會推薦平靚正抽濕機