iPhone介面App名稱、Icon可以更改？5個簡單步驟巧妙隱藏敏感內容

實用教學
撰文：
最後更新日期：

想必各位的手機中一定有幾個不好讓男／女友、老公／老婆發現的App吧（笑）或是平常有一些軟體不想被朋友發現，但如果藏在手機資料夾深處的話，想要用的時候又很麻煩該怎麼辦呢？這時大家是使用iPhone的話，其實Apple在iOS 13中加入的「捷徑」功能可以自訂App圖樣和名稱，就可以把App放在深處，但還是可以快速開啟了！以下是捷徑功能的更改圖示功能步驟，想學的大家可以試試看囉！

文：Bakery Kung（GQ Taiwan）

如何更改iPhone介面App名稱、Icon？

黠擊即睇如何巧妙使用呢個功能&5個簡單步驟↓↓↓

使用這個方式之後大家就可以不把會讓自己感到尷尬的App放在桌面或是明顯位置，也可以快速開啟App了！拿來藏某些謎片App是不是很方便呢（笑）如果不是想要藏App，拿來打造風格一致的手機畫面也是可以的，就看大家如何自由使用囉！

▼▼▼相關圖輯：點擊即學WhatsApp 4步防被迫加入群組▼▼▼

+2

▼▼▼相關圖輯：即學iPhone慳電6招延長續航力▼▼▼

+17
+16
+15
iPhone 15必學技巧：隱藏私人相片、限制廣告跟蹤、自動停播音樂
【iPhone教學】每日收到太多Push好煩？教你超簡單管理、關閉通知
【iPhone電池】強制熄App其實更耗電！即學7招延長iPhone電池壽命
iPhone相機相簿八大秘技　即學隱藏實用影相功能超越其他用家
Apple用家必學！8個iPhone、iPad、Mac超實用技巧　工作事半功倍
浴室不應用手機、不要差滿100%！即睇四大超傷手機電池生活習慣
【新冠肺炎】防疫緊記清潔手機iPhone！即睇5招清潔方法+3大錯誤

延伸閱讀：

快檢查一下你的手機！這四種「常用APP」其實會偷偷透露你的行蹤！

支持被疫情影響的設計界！Pantone宣布旗下軟體「Pantone Connect」開放免費下載！

【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：原來iPhone的App介面可以自由更換？打造專屬App圖像只需要這「5個步驟」！】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。