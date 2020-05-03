iPhone介面App名稱、Icon可以更改？5個簡單步驟巧妙隱藏敏感內容

想必各位的手機中一定有幾個不好讓男／女友、老公／老婆發現的App吧（笑）或是平常有一些軟體不想被朋友發現，但如果藏在手機資料夾深處的話，想要用的時候又很麻煩該怎麼辦呢？這時大家是使用iPhone的話，其實Apple在iOS 13中加入的「捷徑」功能可以自訂App圖樣和名稱，就可以把App放在深處，但還是可以快速開啟了！以下是捷徑功能的更改圖示功能步驟，想學的大家可以試試看囉！ 文：Bakery Kung（GQ Taiwan）

如何更改iPhone介面App名稱、Icon？

黠擊即睇如何巧妙使用呢個功能&5個簡單步驟↓↓↓

使用這個方式之後大家就可以不把會讓自己感到尷尬的App放在桌面或是明顯位置，也可以快速開啟App了！拿來藏某些謎片App是不是很方便呢（笑）如果不是想要藏App，拿來打造風格一致的手機畫面也是可以的，就看大家如何自由使用囉！

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【本文獲「GQ Taiwan」授權轉載，原標題：原來iPhone的App介面可以自由更換？打造專屬App圖像只需要這「5個步驟」！】