手機scan手寫筆記即複製去電腦！Google Lens新文書功能簡單教學

【手機變手寫筆記做電腦文字】Google Lens升級加入掃描手寫筆記文字、複製highlight部份成電腦文字並將之貼上至手機和電腦。即睇詳細解釋、簡單使用示範教學！

當用家以手機掃描手寫筆記文字時，Google Lens現在會顯示一個全新「複製到電腦」選項。只要點選該項，手機掃描highlight的文字便會添加到電腦的剪貼板，然後可以將其貼上至電腦打開了的文件中。即睇官方圖片示範（點擊放大圖片細睇詳情）：

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部份Android手機都整合了Google Lens入手機鏡頭，要是有保持更新，近期應該可以直接使用此全新「複製手寫筆記到電腦」功能。要是沒有整合進鏡頭，亦可打開Google App或Chrome App使用Google Lens。要注意，iOS版Google App目前仍未更新加入複製進電腦的功能，暫時只能複製手寫筆記到手機上。

即睇Android手機Google Lens「複製手寫筆記到電腦」簡單教學（點擊放大圖片細睇詳情）：

用家要確保電腦上正運行最新版本的Chrome，在PC和手機上也登入了相同的Google帳戶。當然手寫字跡越清楚，Google Lens的AI便越能正確地辨識文字，複製內容便越準確。

資料來源：Pocketnow