BNO續領．居英權│英擬加大BNO權利　10分鐘續領及副簽等要求一覽

【BNO續領．居英權│港版國安法、港區國安法】「港版國安法」引起國際關注，據報英國外相藍韜文（Dominic Raab）表示，若中國不停止推行「港版國安法」，將會給予BNO持有人更大簽證權利。BNO討論再起，本文再整合一下續領BNO方法及有什麼地方要注意。

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現時BNO持有人只能在英國逗留6個月，不過BBC（英國廣播公司）記者James Landale昨日（5月28日）在Twitter引述藍韜文表示，除非中國停止推行「港版國安法」，否則英國將給予30多萬BNO持有人更大簽證權利。

更大簽證權利包括把BNO持有人6個月逗留期限延長至12個月，容許申請工作及學習，並可以延期，為未來獲得公民身份鋪路。

Raab continued: "And we will remove that six month limit and allow those BNO passport holders to come to the UK and to apply to work and study for extendable periods of 12 months and that will itself provide a pathway to future citizenship." — James Landale (@BBCJLandale) May 28, 2020

傳約翰遜（Boris Johnson）擬向港人提供庇護

其實英國近日屢傳BNO權利討論，《每日快報》（EXPRESS）報道稱約翰遜（BORIS JOHNSON）已有秘密計劃，若中國內地進一步向港施壓，將會向港人提供庇護，而英國有保守黨國會議員致函內政大臣彭黛玲（Priti Patel），認為內政部應重新檢視BNO地位，包括居留權。

相關報道：【BNO續領·居英權】傳英國首相擬庇護港人 國會議員促檢視BNO地位

約翰遜。（資料圖片）

中國駐英大使籲英國停止干涉香港事務

中國駐英國大使劉曉明日前接受央視訪問時表示，去年修訂《逃犯條例》風波以來，英方有些做法干涉了香港內部事務，損害中英關係，要求英方在今次「港版國安法」問題上，準確理解立法內容，客觀公正看待問題，「尊重中方的立場和關切，尊重中國的核心利益，停止干涉香港事務，多做有利於香港繁榮穩定、有利於中英關係的事情」。

劉曉明。（資料圖片）

劉曉明去年回應BNO相關問題時，曾說中方不容許有人以任何藉口破壞一國兩制，中央政府不會坐視不管。他又批評英國部份政客仍視香港是「不列顛帝國」一部分，敦促約翰遜小心處理涉港議題。

資料來源：衛報、每日快報、Twitter

無論最終是否落實，如果持有的BNO已經過期，可按以下做法續領，但記得看看4項須知，包括申請步驟、相片要求、文件寄送到英國方法，以及副簽要求。

BNO續領方法

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曾申請BNO的人，可按此網上續領BNO，申請步驟大多是選擇題，5至10分鐘就能完成，之後以 Visa 或 Master 信用卡付款，並上載個人相片即可，詳情如下圖：（按小圖放大看）

↓↓↓BNO 申請步驟（按圖放大睇）↓↓↓

+ 10 + 9 + 8

相片要求

現時可以直接在系統上載證件相，但要注意需用 jpg 檔案格式上傳。官網上明確說明自拍證件相要求，以下幾點大家記得留意！

不過就算照片有問題，上載照片後，系統也會作出有關提示，毋須擔心。

完成表格後會列出所需寄回英國的文件，一般有以下幾項：

1﹑原本的 BNO 護照（未剪角），如遺失或被盜，需網上報失底在系統中填寫 LS01 表格（被盜的話要領取報失紙） 2﹑香港永久性居民身份證的雙面彩色影印本 3﹑現時持有的任何未過期之其他國家護照全彩影印本（每一頁，包括封面封底），或可以把護照正本（如特區護照）寄去申請 4﹑一份在過去 12 個月裡辦理且顯示申請人姓名及地址或居住地的文件，如政府信件﹑銀行信件、MPF信件和顧主信件等 5﹑個人和父母（如有）的出世紙雙面彩色影印本

文件寄送到英國方法

最後，按不同的 BNO 頁數支付費用後，會收到電郵和短訊。只要利用當中的申請編號，就能登入 HMPO 的網頁，找出HMPO 郵寄地址後，就能把文件一次過用快遞或空郵掛號寄到英國。一般收到短訊後大約 3至4 個星期就會寄回香港，而且申請所需的文件會和 BNO 分開寄回，例如護照正本等。

如持有 BNO 的話，筆者也建議進行續領（HK01 圖片庫）

至於副簽要求，以及報失 BNO程序等，可參考以下文章：

【BNO 續領．居英權】新系統10分鐘申請教學 解釋副簽﹑報失步驟