BNO續領．居英權│英擬加大BNO權利　10分鐘續領及副簽等要求一覽

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【BNO續領．居英權│港版國安法、港區國安法】「港版國安法」引起國際關注，據報英國外相藍韜文（Dominic Raab）表示，若中國不停止推行「港版國安法」，將會給予BNO持有人更大簽證權利。BNO討論再起，本文再整合一下續領BNO方法及有什麼地方要注意。

（資料圖片）

現時BNO持有人只能在英國逗留6個月，不過BBC（英國廣播公司）記者James Landale昨日（5月28日）在Twitter引述藍韜文表示，除非中國停止推行「港版國安法」，否則英國將給予30多萬BNO持有人更大簽證權利。

更大簽證權利包括把BNO持有人6個月逗留期限延長至12個月，容許申請工作及學習，並可以延期，為未來獲得公民身份鋪路。

傳約翰遜（Boris Johnson）擬向港人提供庇護

其實英國近日屢傳BNO權利討論，《每日快報》（EXPRESS）報道稱約翰遜（BORIS JOHNSON）已有秘密計劃，若中國內地進一步向港施壓，將會向港人提供庇護，而英國有保守黨國會議員致函內政大臣彭黛玲（Priti Patel），認為內政部應重新檢視BNO地位，包括居留權。

相關報道：【BNO續領·居英權】傳英國首相擬庇護港人　國會議員促檢視BNO地位

約翰遜。（資料圖片）

中國駐英大使籲英國停止干涉香港事務

中國駐英國大使劉曉明日前接受央視訪問時表示，去年修訂《逃犯條例》風波以來，英方有些做法干涉了香港內部事務，損害中英關係，要求英方在今次「港版國安法」問題上，準確理解立法內容，客觀公正看待問題，「尊重中方的立場和關切，尊重中國的核心利益，停止干涉香港事務，多做有利於香港繁榮穩定、有利於中英關係的事情」。

劉曉明。（資料圖片）

劉曉明去年回應BNO相關問題時，曾說中方不容許有人以任何藉口破壞一國兩制，中央政府不會坐視不管。他又批評英國部份政客仍視香港是「不列顛帝國」一部分，敦促約翰遜小心處理涉港議題。

資料來源：衛報每日快報Twitter

無論最終是否落實，如果持有的BNO已經過期，可按以下做法續領，但記得看看4項須知，包括申請步驟、相片要求、文件寄送到英國方法，以及副簽要求。

BNO續領方法

(資料圖片)

曾申請BNO的人，可按此網上續領BNO，申請步驟大多是選擇題，5至10分鐘就能完成，之後以 Visa 或 Master 信用卡付款，並上載個人相片即可，詳情如下圖：（按小圖放大看）

↓↓↓BNO 申請步驟（按圖放大睇）↓↓↓

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相片要求

現時可以直接在系統上載證件相，但要注意需用 jpg 檔案格式上傳。官網上明確說明自拍證件相要求，以下幾點大家記得留意！

不過就算照片有問題，上載照片後，系統也會作出有關提示，毋須擔心。

完成表格後會列出所需寄回英國的文件，一般有以下幾項：

1﹑原本的 BNO 護照（未剪角），如遺失或被盜，需網上報失底在系統中填寫 LS01 表格（被盜的話要領取報失紙）

2﹑香港永久性居民身份證的雙面彩色影印本

3﹑現時持有的任何未過期之其他國家護照全彩影印本（每一頁，包括封面封底），或可以把護照正本（如特區護照）寄去申請

4﹑一份在過去 12 個月裡辦理且顯示申請人姓名及地址或居住地的文件，如政府信件﹑銀行信件、MPF信件和顧主信件等

5﹑個人和父母（如有）的出世紙雙面彩色影印本

文件寄送到英國方法

最後，按不同的 BNO 頁數支付費用後，會收到電郵和短訊。只要利用當中的申請編號，就能登入 HMPO 的網頁，找出HMPO 郵寄地址後，就能把文件一次過用快遞或空郵掛號寄到英國。一般收到短訊後大約 3至4 個星期就會寄回香港，而且申請所需的文件會和 BNO 分開寄回，例如護照正本等。

如持有 BNO 的話，筆者也建議進行續領（HK01 圖片庫）

至於副簽要求，以及報失 BNO程序等，可參考以下文章：

【BNO 續領．居英權】新系統10分鐘申請教學　解釋副簽﹑報失步驟

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