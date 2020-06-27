【交通補貼八達通 / 公共交通費用補貼計劃攻略】政府「公共交通費用補貼計劃（交通補貼）」門檻將於7月1日起下調至200元，以同等交通費計算，補貼分分鐘加碼（視乎有否達領取上限）！要領取交通補貼，其實毋須出門，只要有一部手機就可以。

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根據現行交通補貼計劃，每月公共交通開支若超出400元，政府會為超出400元的實際公共交通開支提供三分之一（33.3%）補貼，每月上限400元。該門檻將於7月1日起下調至200元，補貼幅度不變，上限維持400元，為期6個月。

（資料圖片）

下調交通補貼門檻後，以同等車費計算，原本已獲補貼的市民，獲發的補貼金額將會增加（上限400元）。以每月交通費800元為例，原先可領取約133元補貼，7月1日後將可獲得約200元，增幅約五成。

但究竟如何才能領盡補貼？交通費多少才領到補貼上限？以下圖表幫你計算計算！

▼▼▼ 領盡補貼所需交通費（點小圖放大看） ▼▼▼

搭哪些交通工具可領補貼？

「公共交通費用補貼計劃」涵蓋港鐵、專營巴士、綠色專線小巴、渡輪、電車，以及由運輸署批准納入計劃的指定紅色小巴、街渡及提供居民服務（邨巴）或僱員服務（員工巴士）的非專營巴士服務路線。不過購買港鐵單程票或現金付款等，不受補貼。

而參與計劃的紅色小巴、邨巴、員工巴士及街渡，車輛、船隻內或其八達通讀寫器上，都會展示以下標誌。

不過提提大家，交通補貼計劃每月補貼金額，按每張八達通紀錄計算，即購買港鐵單程票或現金付款等，都不受補貼。

如何領取交通補貼？

大家要留意以下機器了：

每月16日起，市民可透過以下方式，以八達通拍卡領取上一個月的公共交通費用補貼：

－ 每個港鐵站、輕鐵客務中心、指定公共運輸交匯處及指定渡輪碼頭內設置的補貼領取站

－ 7-Eleven、OK便利店和惠康（包括Market Place by Jasons、Jasons ▪ Food & Living、Jasons ichiba及3hreesixty）所有分店

－ 八達通手機應用程式（只適用於備有NFC的Android流動裝置或已配對八達通流動讀寫器的iOS流動裝置)

－ 八達通服務站

八達通App領取補貼方法

除了親身出門，其實只要手機安裝了八達通App，就可以隨時隨地領取交通補貼，iPhone及Android都支援。

▼▼▼ 以 iPhone八達通App 領取交通補貼步驟 ▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

如用戶把八達通加入到 Apple Pay ，以往交易紀錄會同時轉入 Apple Pay 內，同樣可以領取交通補貼，但由於八達通已由實體卡轉移至Apple Pay，可省卻拍卡步驟。

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▼▼▼ 以 Android八達通App 領取交通補貼步驟 ▼▼▼

另外，如購買了港鐵都會票、全日通等指定車船票，亦可登記八達通以計算交通補貼，方法如下：

港鐵都會票、屯門─南昌全日通、機場快線來回票及機場快線團體票：

新渡輪假日來回票、港九小輪（包括Islands Ferry Company Limited及城永有限公司）月票及假日來回票：

領取補貼有期限 過時無法領取

有關補貼會自動儲入八達通，限期3個月，起出限期便無法取回補貼，大家有時間謹記要拍一拍卡了。

如有疑問，請按此計算自己可領取的補貼金額，詳情可參考下圖：（點小圖放大看）。

▼▼▼ 查詢步驟如下 ▼▼▼