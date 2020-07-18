iOS 14 將會為 iPhone 及 iPad 加入 Widgets小工具，等 iOS 裝置可以像 Android 一樣，在主畫面顯示天氣、日程等即時資訊或者直接在主介面操作歌曲播放等功能。不如搶先在 iOS 14 正式推出之前，教大家整靚主畫面，預覽如何加入小工具。

iOS 14 將會新增的 Widgets，可以讓 iPhone 及 iPad 在主畫面加入小工具，顯示各種即時資訊，及為不同的 Apps 建立小型操作介面。雖然 Widgets 功能對於 Android 用戶來說應該一點都不陌生，不過 iOS 始終是首次出現有關功能，大家可以跟著如下方法，為裝置加入 Widgets 小工具。

👇 iOS 14 加入 Widgets 教學（點下圖放大解說）👇

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由於 iOS 14 現時尚未正式推出，只有安裝公測版才可以使用，部份 Widgets 及介面功能其實並未穩定，並不建議一般用戶使用。例如現時版本大家在最左的 Widgets 頁面嘗試搬動 Widgets，若果不將 Widgets 拉到其他頁面，就會自動消息。另外主畫面最底 dock 部份的 4 個 Apps 捷徑，若果拉離開 dock 之後，就暫時無法將任何 Apps 加入 dock 部份，建議大家還是等待 9 月 iOS 14 正式版推出時再試用。

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