iPhone唔使自己整理　App Gallery 主畫面更慳位編輯自動分類教學

實用教學
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iOS 14 將會為 iPhone 加入 App Library，意義上跟 Android 的 App Gallery 類似，大家從此毋須再將所有 Apps 放於桌面，可以令主畫面更加清晰慳位，而且更可以將 Apps 自動分類，比起大家用資料夾更加簡單。

iPhone 的 App Library 將會是更新 iOS 14 之後的重點新功能，使用方法跟 Android 的 App Gallery 類似，可以將 iPhone 的 Apps 收納，大家毋須再將所有 Apps 都攤放於桌面，令到自訂化的空間更大。

👇 iOS 14 App Library 及主畫面編輯教學 👇

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另外，App Library 更加會自動將新增的 Apps 分類，大家毋須再像從前般，以資料夾自行將 Apps 分類。iOS 14 主畫面亦因此多了新的選項，大家可以從桌面中移除 Apps，但繼續保留在 App Library 當中。

同場加映：👇 iOS 14 加入 Widgets 教學（點下圖放大解說）👇

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