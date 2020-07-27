WhatsApp 貴為全球最多人用的手機通訊 App，在基本的文字通訊之外，近年在被 Facebook 收購之後就越出越多功能。 詢問度極高的動態貼圖（Animated Stickers）以及 QR Code 交友功能在日前更正式實裝，只不過就並非人人識用，今日就教大家這兩個功能的操作步驟。

WhatsApp 動態貼圖取得方法

目前不論是 Android 手機或是 iPhone，只要更新上最新版本的 WhatsApp，都可以用到新推出的動態貼圖，暫時以 WhatsApp 官方自家推出的最為穩定：

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以上教大家取得的 WhatsApp 動態貼圖乃官方出品，有不少都與 Facebook Messenger 內可以選擇的重疊。至於不少人想要的自製貼圖，暫時就只有十分迂迴的做法，而且成品亦不保證穩定，待日後有較安全、方便的方法時再為大家帶來教學。

WhatsApp 個人 QR Code 取得、添加聯絡人

除了最新的動態貼圖之外，WhatsApp 近來推出的另一好用功能就是聯絡人 QR Code，添加朋友時再不需要先行在聯絡人清單中加入電話號碼，更為方便。

此功能基本上是由 WeChat 等其他通訊 Apps 上照搬過來，但不知為何 WhatsApp 版本的 QR Code 就放得比較隱密，以下就為大家帶來詳細步驟：

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未來新功能：多手機共用同一 WhatsApp 帳號？

WhatsApp 在未來將會持續更新，功能也將會越來越多，除了像動態貼圖這一類以玩味為主的功能，近日的 Beta 試用版本中就被人挖出了另一千呼萬喚的新功能 － 多手機共用帳號。