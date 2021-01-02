WD、SanDisk外置便攜SSD硬碟實試，值得入手4大理由！外置便攜式SSD市場上選擇愈來愈多，比較出名的WD及SanDisk近來都推出不少新款式。今次就為實試這兩個品牌最新款式，以及分享4大選購便攜式SSD硬碟的重點。

近年便攜式SSD硬碟愈來愈平愈抵玩，加上讀寫速度比傳統HDD快得多，已成為不少用家備份必然之選。當中WD及SanDisk一向都是電腦儲存媒體的老品牌，相信不少人都是使用它們的HDD、SD Card等。

今次就找來2款市場上各有特色的便攜式SSD硬碟，包括WD My Passport SSD以及SanDisk Extreme Pro Portable SSD作實試，看看這兩款值得入手的4大理由外，再為大家分享選購其他品牌SSD時應要知道的4大重點。

實試WD及SanDisk最新兩款便攜式SSD硬碟，速度表現相當滿意。（林勇攝）

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同場加映：想買便攜式SSD或HDD於WHF、PS4／PS5打機之用，但落場款式多，又不知道各款規格如何。

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