AirPods Max／AirPods Pro出現降噪失靈問題，教你一鍵重設解決｜最近網上有AirPods Max用家，回報使用這款Apple最新頭戴式無線耳機後，切換「主動降噪」和「通透模式」時出現問題：左右耳模式不一致，一邊通透一邊降噪。本文教各位簡單重設出現類似情況的AirPods Max或AirPods Pro，解決「鴛鴦Mode」困境。

AirPods Max已於12月15日推出，其噪音控制模式大致承襲AirPods Pro。用家只要按下AirPods Max右耳罩上的噪音控制按鈕，即能無縫切換「主動降噪」和「通透模式」兩種模式。只是上市兩周左右，已有用家發現產品出現只得一邊耳罩能做出相應的模式切換動作，換言之就是按下按鈕後只得單耳轉Mode，變成一邊降噪、一邊通透的失靈情況。

Apple首款頭戴式真無線耳機AirPods Max推出兩星期，已有用家發現降噪失靈。（Apple）

似乎是斷斷續續間中失靈。在Apple提供韌體 Firmware更新消除錯誤前，也不是沒有辦法解決困局。如果你用緊的AirPods Max、甚至是AirPods Pro也有如此模式切換不一致問題，可試試以下權宜做法。即睇：

👇👇👇AirPods Max／AirPods Pro出問題？模式切換不一致出現單耳降噪失靈？點圖放大睇簡單3步重設耳機解決辦法！👇👇👇

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資料來源：MacRumors、Apple

同場加映👍：AirPods在iPhone更新後點解好細聲？教你免費換AirPods

iPhone 12／iOS 14 耳機細聲了？原來是耳筒安全功能！最近有iPhone用家指，不知為何更新了iOS 14之後，發現AirPods音量不知為何細聲了。其實因為iOS 14中的「耳筒安全」功能，為了保護用家耳朵而啟動了。下文就為大家作詳細解說此功能，以及如何4步「開啟／關上」此功能外，更教大家如何將「或許」有問題的AirPods Pro拿回官方換新，再戰多年。

最近有iPhone用家指，不知為何更新了iOS 14之後，發現AirPods音量不知為何細聲了。其實因為iOS 14中的「耳筒安全」功能，為了保護用家耳朵而啟動了。（香港01美術部製圖）

iOS 14新加入了「耳筒安全」隱藏功能，一般人未必會知道或設定，其實這是為了保護用家的聽覺而新增的功能。iPhone、AirPods耳機會自動偵測用家耳機的音量，如果長時間太大聲的話，會作出提示，甚至會自動調細音量。始終用家不自覺長時間太大聲聽歌（尤其AirPods Pro或Beats的入耳式耳機），有機會導至聽力永久退化。下文就為大家詳解「耳筒安全」功能，如何開啟／關上。

如長期於高音量情況下聽歌，或會導至聽力永久退化。（Apple）

👇👇👇點圖放大即睇iOS 14解說「啟動、關上」耳筒安全功能👇👇👇

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早前Apple公布部份批次的AirPods Pro出現雜音等不同的聲音問題，官方更公布了新的更換Program讓用家登記前往Apple Store更換。究竟如何換？網上幾步簡單登記就得！

👇👇👇想知如何Check AirPods Pro的保養期？以及記者「實戰」登記Apple Store更換耳機的步驟，點按下圖放大即睇解說👇👇👇

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以上免費換AirPods Pro過程講了不到一半！想了解埋剩低換機步驟？請繼續瀏覽完整全文👉👉👉iPhone更新後耳機細聲了？或因這問題｜附免費換AirPods Pro教學

想睇更多AirPods Pro清潔技巧？請即前往完整文章了解👉👉👉AirPods Pro清潔保養教學 8個步驟清除耳油污垢平民化夠慳錢

同場再加映👍：Acoustune HS1300SS日製平價金屬耳機開箱！兼推介8款初燒耳機！

【Acoustune HS1300SS 開箱 + 8款初燒耳機推介】想試試從手機聽歌進階至音樂鑑聽器材嗎？近日日本名牌Acoustune推出了新一代入門機Acoustune HS1300SS，兩千多港元新低價，比同系列上代入門耳機要平千多元！而且優點更多！

想試試從手機聽歌進階至音樂鑑聽器材嗎？近日日本名牌Acoustune推出了新一代入門機Acoustune HS1300SS，兩千多港元新低價，比同系列上代入門耳機要平千多元！（香港01美術部製圖）

而文末亦會加碼介紹多8款性價比高的「初燒耳機」，給你更多選擇。

Acoustune HS1300SS 備有藍／紅色選擇，音色相同。（鍾世傑 攝）

配以最新Hiby New R6 播放器，試聽16BIT MOOV 櫻坂46新碟，人聲清晰、低音節省明快，《Nobody's Fault》的前奏翻聽了3次，超正。（鍾世傑 攝）

Acoustune HS系列特色是分成內／外雙層獨立分隔的金屬製Housing，減少多餘震動令音色更純淨。全個HS系列，首作就是3年推出、1紅1藍的入門作「HS1551CU」（當年賣$3,980），如今日牌決定以最新技術重新以「入門作」為主題，創作了迷你、輕巧、貼耳的入門新作：Acoustune HS1300SS！

👇👇👇點圖放大即睇Acoustune HS1300SS特色👇👇👇

《香港01》科技玩物頻道趁大家年尾「身痕想使錢」，推介8款性價比高的「初燒耳機」，定位適合初次嘗試進入音樂鑑聽世界新手，無高價器材配合亦玩得開心，Let's CHECK！

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以上只推介了3款初燒耳機！大家一定意猶未盡吧！想睇更多耳機介紹文？請繼續瀏覽完整全文👉👉👉Acoustune HS1300SS 開箱｜平價日製金屬耳機 附8款初燒耳機推介

同場再三加映👍：iPhone 12停送耳機AirPods以外有乜揀？推介6款真無線藍牙耳機

iPhone 12 起，Apple連Lightning 有線 Earpods 也不送了！想聽歌？AirPods Pro以外還有甚麼選擇？《香港01》科技玩物記者有心水推介，即睇6款各品牌最新型號全無線／真無線藍牙耳機，各產品各有所長，總有一款合你用。

想聽歌？AirPods Pro以外還有甚麼選擇？《香港01》科技玩物記者有心水推介。（香港01美術部製圖）

雖說iPhone用家配AirPods Pro能獲得最平均且出色的音色和功能，但市面仍有很多備有不同性能的全無線True Wireless Earphone，而且有一些特殊功能，是AirPods Pro沒有的。

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