JPG、PNG、GIF怎麼選？別再用錯圖片格式！解密數位影像所有秘密

在數字時代，圖片已成為我們日常生活和工作中不可或缺的一部分。無論是高清照片，還是有趣的表情包，數字圖像都伴隨着我們生活的每一天。



不過在面對JPG、PNG、GIF、WebP等多種格式的時候，大多數人往往感到困惑：不同格式的圖像有哪些特點，為什麼有的體積很大，而有的體積很小但不會模糊呢？

位圖與矢量圖：圖像世界的兩大陣營

在深入探討具體圖片格式之前，有必要先了解數字圖像的兩種基本類型：位圖（柵格圖）和矢量圖，這是理解不同圖片格式特性的基礎。位圖由像素點陣組成，每個像素存儲着顏色訊息，常見的JPG、PNG、GIF都屬於位圖格式。這類圖像的特點是能夠呈現豐富的色彩和細節，特別適合照片類內容，但當放大時會看到像素顆粒，圖像質量會下降。

矢量圖如SVG和AI格式使用數學方程描述圖形，由點、線、曲線和填充區域構成，可以無限縮放而不失真，特別適合Logo、圖標和圖表等需要多種尺寸應用的場景。

傳統主流格式：JPEG、PNG與GIF

JPEG（或JPG）無疑是當今世界上最廣泛使用的圖片格式，其優勢在於出色的壓縮效率和廣泛的兼容性。由於採用有損壓縮技術，JPEG可以在保持相對良好視覺質量的前提下，將文件大小壓縮至原始大小的1/10甚至更小，這種特性使其成為網絡分享和社交媒體平台的默認選擇。然而，JPEG不支持透明度，這限制了它在網頁設計中的某些應用。

PNG格式則是為彌補JPEG格式的不足而設計的，它採用無損壓縮算法，最顯著的特點是支持透明度（Alpha通道），可以實現從完全透明到完全不透明之間的256級透明度設置，這使得它成為網頁設計中圖標、Logo和水印的理想選擇。PNG還支持更高的色深（最高48位色），比JPEG更能保留圖像細節，特別適合需要後期處理的醫學影像、科研圖像等專業領域，但是文件體積也要大得多。

GIF格式雖然色彩表現有限（僅支持256色），但其獨特的動畫功能使其在社交媒體時代煥發新生。GIF動畫實際上是由多幀靜態圖片按順序播放形成的簡單動畫，不需要專門的播放器支持，在各種設備和平台上都能流暢顯示。這使得GIF成為表情包、簡單產品演示和短動畫的首選格式，你甚至能在貼吧看到貓和老鼠這類動畫的超長GIF。

新興圖像格式：WebP、SVG與HEIF

隨着網絡環境的發展和顯示技術的進步，一些新興圖像格式開始挑戰傳統三巨頭的地位。WebP是由Google開發的現代圖像格式，結合了JPEG、PNG和GIF的優點，同時提供了更高效的壓縮，不過WebP的普及仍受限於兼容性問題，有待未來軟件的逐步兼容。

SVG（可縮放矢量圖形）是基於XML的矢量圖形格式，可以無限縮放而不失真，在各種屏幕尺寸和分辨率下都能保持清晰鋭利。SVG文件通常比等效的位圖小得多，且支持CSS樣式和JavaScript交互，可以實現複雜的動態效果。

HEIF（高效率圖像文件格式）是蘋果公司力推的新一代圖像格式，採用與HEVC視頻編碼相同的壓縮技術，在相同畫質下文件大小僅為JPEG的一半。HEIF支持16位色深，能呈現更豐富的色彩和更平滑的漸變；它還支持在一個文件中存儲多張圖像（如連拍照片、HDR序列）、透明度和深度訊息，不過主要在蘋果生態系統中得到支持限制了其廣泛應用。

專業與專用格式：PSD、AI、PDF與RAW

在專業設計領域，PSD和AI格式佔據着不可替代的位置。PSD是AdobePhotoshop的專用格式，能夠保存圖層、蒙版、調整參數、濾鏡效果等所有編輯訊息，支持無損編輯和多次修改，但是文件體積通常較大。

AI格式則是AdobeIllustrator的專用矢量圖形格式，與PSD類似，它能保存所有設計元素和編輯歷史，包括路徑、錨點、顏色、漸變和效果等。AI文件可以無限縮放而不失真，常用於Logo設計、印刷品製作和插圖創作。

PDF雖然主要被視為文檔格式，但其強大的圖像處理能力常被忽視。PDF可以包含矢量圖形、位圖圖像和文字，且能在不同平台和設備上保持完全一致的顯示效果，這使得PDF成為印刷出版、法律文件和專業報告的理想選擇，它能確保接收者看到的內容與發送者設計的完全一致。PDF還支持密碼保護和權限控制，可以限制打印、編輯和複製等操作，適合敏感文件的傳輸。

RAW格式是專業攝影領域的重要格式，它直接記錄相機傳感器捕獲的原始數據，不經過任何機內處理。與JPEG相比，RAW文件保留了完整的動態範圍和色彩訊息，為後期處理提供了極大靈活性——可以無損調整白平衡、曝光、對比度等參數。不過，各相機廠商都有自己的RAW格式，且缺乏統一標準，這給長期存檔和兼容性帶來挑戰。

了解不同格式圖像的特點之後，選擇也就簡單多了，選好自己的位圖或矢量圖，就可以根據對文件大小，圖像清晰度，以及有損無損的需求進行選擇了。



延伸閲讀：社群平台圖片尺寸綜合整理 FB、IG、LinkedIn最佳規格一文看清（點擊連結看全文）

+ 4

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】