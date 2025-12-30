散熱膏愈厚愈好？塗錯隨時變保溫棉　CPU高效降溫要避開塗抹誤區

不少DIY玩家在組裝新機時總會忽略一個細節，又或者說不知道該如何選擇，它就是CPU散熱材料。在很多社交媒體上，我們也發現「硅脂塗成芝麻糊狀」、「液金漏液燒主板」等翻車案例屢見不鮮。面對市場上琳琅滿目的散熱材料，普通用戶究竟該如何選擇？下面我們就來簡單為大家講解一下硅脂與液金的適用性。



作為裝機必備的耗材之一，硅脂自上世紀90年代起就成為CPU散熱的標配方案。其核心作用在於填補散熱器底座與CPU頂蓋之間的微觀縫隙，這些用肉眼難以察覺的凹凸不平，會導致接觸面存在大量空氣間隙。而空氣的熱阻是銅的8000倍，硅脂正是通過驅除空氣形成導熱通道。當前主流硅脂的導熱係數集中在4-13W/m·K區間。

而硅脂可不是塗的越厚越好，因為只是用於填補CPU表面的坑窪，如果塗的過多一樣會成為阻礙散熱的問題之一。這也是新手常犯的「厚塗誤區」反而會導致溫度上升——過量的硅脂在高溫下會形成熱阻層，如同給CPU裹了層保溫棉。正確的做法是在CPU中心擠出綠豆大小的硅脂，通過刮刀刮成薄薄一層即可。

液態金屬散熱材料的崛起呢，則是源於玩家對極限性能的追求。這類以鎵基合金為代表的導熱介質，導熱係數普遍達到30-80W/m·K，是高端硅脂的3-5倍。在超頻場景中，使用液金的CPU溫度可降低8-12℃，這個溫差對於突破頻率極限的玩家而言至關重要。

但液金的特性猶如雙刃劍。主要原因是液金具有強烈的滲透性。它會逐漸滲入CPU的外殼和散熱器，雖然還不到損傷CPU的程度，但會腐蝕掉CPU的標籤，從而引發二手流通問題。

另外，液金的塗抹也有一定的難度和講究，用量過多溢出可能會導致主板損壞，特別是筆記本，高負載運行下，如果側放就有可能導致液金流出，從而燒壞主板。

對於普通用戶而言，選擇中端硅脂（導熱係數8W/m·K）配合四熱管風冷散熱器，日常遊戲娛樂就完全夠用。目前主流裝機也都是使用硅脂材料，而像液金則建議具備較強動手能力和理論知識的專業玩家使用。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】