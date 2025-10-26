免費網上相片拼貼工具！免註冊、不傳圖　合併全程在本機隱私度高

如果要將多張圖片組合成一張，透過拼貼是最簡單的方式，我介紹過不少拼貼工具，例如Fotor照片拼圖工具、PhotoJoiner和FotoJet都很好用，有些人會在手機上使用應用程式製作拼貼圖，這類工具操作方法都很簡單，只要選擇需要的佈局、將相片拖曳進去後進行微調就能將多張圖片合併成一張大圖。



本文要推薦「免費線上拼貼工具」是一個完全免費、無需註冊登入而且注重隱私的拼貼服務，特色是所有的操作流程都在本機裝置完成，圖片不會被上傳至遠端伺服器，安全也更有保障。

簡單來說，這是一個純前端客戶端工具，提供用戶快速製作各式版面拼圖、長圖拼接，亦可加入文字、箭頭、方框、圓圈等物件，直接在網頁編輯器進行操作，例如樣式調整、進階設定（加入浮水印），最後下載為JPG、PNG圖片格式。

線上圖片拼貼工具使用方法十分簡便（線上圖片拼貼工具）

這種簡易、小型的服務不僅解決使用者要將多張圖片合併的需求，更棒的是不用龐大且功能複雜的專業繪圖軟體，在調整選項時可即時預覽變化，即使是一般使用者也能夠輕鬆上手喔！

網站資訊

網站名稱：免費線上拼圖工具

網站鏈結：https://img.ops-coffee.cn/tw/



使用教學

1. 進入編輯器

開啟線上圖片拼貼工具後點選右上「立即使用」進入編輯器。

點選右上角立即使用即可進入界面（免費資源網路社群提供）

再從左上角選擇主要功能，分為：版面拼圖、長圖拼貼兩種，我先介紹第一個版面拼圖。

主要功能分為版面拼圖、長圖拼貼兩種（免費資源網路社群提供）

2. 選擇版面與加入圖片

簡單來說版面拼圖就是將多張圖片拼接在一起，變成一張大圖，先從左側選擇版面，最少一張圖片、最多可加入16張圖片（不過圖片數量越多，每張圖片可顯示的範圍就越小），有些版面會有不同排列組合，例如有些圖片範圍較大、有些較小，可以組合成各種樣式。

最少加入一張圖片、最多可加入16張圖片（免費資源網路社群提供）

選擇版面後點選中間「+」就能加入要製作成拼接圖片的相片。

加入圖片後的效果（免費資源網路社群提供）

3. 調整圖片與版面

加入圖片後依然可以從左側調整不同的版面，相片不需重新加入，亦可使用上方「隨機」來調整相片的排列位置，將游標移動到照片，右上角還會顯示編輯功能，例如替換圖片、平移、放大縮小或是刪除。

每個圖片都可自訂尺碼（免費資源網路社群提供）

4. 加入文字與圖形

編輯器上方還有加入文字、箭頭、方框或圓圈的選項，點選後會自動加入，利用拖曳方式調整位置、編輯即可，有繁體中文介面，操作流程非常簡單，摸索一下很快就能上手。

操作界面可支持加入箭頭、文本等元素（免費資源網路社群提供）

5. 畫布與進階設定

在線上拼圖工具右側還會有畫布設定、樣式調整、進階設定等選項，畫布設定有一些預設的長寬比例，例如1:1、16:9、9:16、16:10、4:3或3:4，也可依需求自訂長寬比例，值得一提的是在「進階設定」還能加入圖片浮水印，勾選啟用浮水印、設定文字後就會在拼貼圖自動加入浮水印。

畫布設定有一些預設的長寬比例，也可自訂比例（免費資源網路社群提供）

6. 匯出圖片

完成後從右下角「匯出設定」即可下載圖片，可選擇高畫質JPG、標準JPG或無損PNG格式。

匯出時可選擇高畫質JPG、標準JPG或無損PNG格式（免費資源網路社群提供）

7. 長圖拼接功能

另一個「長圖拼接」功能就比較單純，只要選擇拼接方向是橫向或直向，接著從左則選擇圖片就會加入中間的編輯器，經過調整後一樣點選右下角按鈕即可將圖片下載、匯出。

長圖拼接只需選擇拼接方向即可自動生成（免費資源網路社群提供）

值得一試的三個理由：

１. 無需付費或註冊即可使用，降低使用門檻，適合所有用戶。

２. 圖片處理全程在本機完成，檔案不上傳至伺服器，確保資料安全。

３. 提供版面拼圖、長圖拼接、新增文字與圖形等功能。



