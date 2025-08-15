AI修復老舊照片神器　自動還原上色超簡單　免費使用更不用註冊

Restore Old Photos 是免費線上 AI 老照片修復工具，只要上傳相片，AI 會進行分析、自動修復並還原，無論是劃痕和損壞都能輕鬆處理，更棒的是還能為舊照片上色，讓它恢復原有的美麗。



這個流程不需要使用者進行任何設定操作，支援包括JPG、JPEG、PNG、GIF和WebP格式，最大檔案大小10MB，而且100% 免費無需註冊登入即可使用。

AI 技術與修復成效

依照 Restore Old Photos 網站所述，這個AI老照片修復功能會分析照片，識別損壞或是需要修復的部分，使用色彩校正技術恢復褪色，提高相片的對比度和清晰度，此外，還能重建照片中缺失的部分（例如撕裂或是物理造成的損壞），也能對照片上的污漬、斑點和瑕疵進行修復處理，最終整合解析度增強功能提高解析度。

這項服務使用 FLUX Kontext AI 模型，開發者表示這可能是目前效果最出色的老照片修復技術，經過實測發現效果確實相當理想，更棒的是完全免費使用！有興趣的朋友可以試試看。

網站名稱：Restore Old Photos

網站鏈結：https://restoreoldphotos.io/



Restore Old Photos 使用教學

1. 上傳照片

開啟 Restore Old Photos 網站後會看到上傳相片功能，直接把要修復的照片檔拖曳上去，或是點選「Choose File」選取要修復的相片，檔案最大容量不能超過 10 MB。

網站首頁有提到服務不會將使用者照片儲存在伺服器，處理後就會自動刪除檔案，確保使用者隱私。

Restore Old Photos網站上傳照片功能界面（免費資源網絡社群提供）

2. AI 修復照片

接著照片會顯示於網站中，點選「Restore Photo」就會開始處理、還原圖片。

Restore Old Photos 網站上傳完照片後界面（免費資源網絡社群提供）

整個流程幾秒鐘就完成，真的是非常強大的技術。

正在處理舊照片（免費資源網絡社群）

3. 下載修復後照片

最後會顯示修復後的彩色相片，點選下方綠色按鈕「Download Restored Photo」即可下載檔案。

Restore Old Photos網站處理完圖片後的界面，點擊「Download Restored Photo」即可下載處理完後的照片（免費資源網絡社群）

值得一試的三個理由：

1. 支援 JPG、PNG、GIF 等多種格式，使用簡單快速

2. AI 自動分析修復並支援上色，自動修復劃痕、斑點、缺損並提升照片畫質

3. 網站強調處理後自動刪除照片，不會儲存任何用戶上傳的影像檔案



延伸閱讀：免費無限制AI圖片生成器 4步驟輕鬆完成 不用註冊高效更可商用（點擊鏈結看全文）

【本文獲「免費資源網路社群」授權轉載。】