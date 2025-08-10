Wi-Fi 8會在2028年發佈？不追速率追可靠　5大新功能主打一個穩字

Wi-Fi無線網絡正在加速邁向新一代Wi-Fi 8，而這一次不再提升帶寬速率，專注於一個字：穩！



Wi-Fi 8標準編號802.11bn，早在2022年7月就啟動了相關研究，2024年9月完成了0.1版本初稿，最近就會搞定1.0版本初稿，計劃2028年1月完成Wi-Fi聯盟認證、3月完成工作組最終審批，隨後正式發佈。

Wi-Fi和任何技術標準一樣，Wi-Fi 8歷史上一直在不斷提升帶寬與傳輸率，目前正大行其道的Wi-Fi 7就追求極致吞吐量。

Wi-Fi 8則標誌着一次根本性的轉變——從「無線性能時代」跨越到「無限可靠性時代」。



它不再僅追求峰值速率，而是優先保障在複雜環境下，提供可靠的性能表現，即便在高擁塞、易受干擾、移動性強的環境中，也能提供穩定、低時延、近乎無損的連接體驗。

為此，Wi-Fi 8的標準制定工作，在「超高可靠性」（UHR）框架下牽頭開展，定義為賦能生態系統蓬勃發展的基礎連接底座。

事實上，Wi-Fi 6／7在提升性能的同時，也非常重視連接穩定性，包括更多設備並行等，但是Wi-Fi 8第一次將把這方面放在第一位，其他都要靠邊站。

根據IEEE公布的範圍文件，Wi-Fi 8將帶來「三個25％」：

在複雜信號環境下吞吐量提升至少25％

延遲分佈第95百分位處的延遲降低25％

丟包數量減少25％，尤其是在接入點之間漫遊時



如何做到這些呢？Wi-Fi 8設計了五個全新功能：

1. 無縫漫遊

引入「單移動域」概念，實現跨多個接入點的無縫漫遊。

這將保證設備在移動過程中保持連續、低時延的連接，避免傳統接入點切換造成的中斷或丟包，實現「一次連接，始終連接」。

2. 邊緣覆蓋可靠性

通過一系列物理層增強，提升邊緣側的網絡性能，保證即便是在非理想信號條件下，仍然可以保證可靠、高質量的連接。

如果設備處在接入點覆蓋範圍的邊緣，或者距離、干擾、功率限制等導致信號顯著衰減，這一點將會至關重要。

3. 密集部署下的更智能的協調

支持「多接入點協調」，使得多個接入點可以協同運行而非獨立運行，彼此共享資源，從而提供一致的用戶體驗。

這非常適合企業園區、公寓樓、公共場所等密集複雜環境，避免延遲激增、吞吐量下降。通過支持接入點，來解決這一問題。

4. 優化的設備內共存性

引入優化的設備內共存機制，在Wi-Fi、藍牙、UWB等多個無線電模塊共享天線或頻譜時，可以保證更順暢的運行，尤其是能夠妥善處理因天線佔用而產生的暫時性通信中斷。

5. 更智能的能耗管理

可以在不犧牲響應速度的前提下，實現更智能的能耗感知與管理。

這對於延長設備和移動接入點的電池續航，降低固定接入點和家庭網關的能耗，都至關重要。

可以說，Wi-Fi 8幾乎不會給個人和普通家庭帶來任何明顯的變化，但對於企業和工業、聯網家居、公共空間和場所等場景，將掀起一場革命！

