SSD讀取不到沒法救回？教你重寫Firmware修復　變磚硬碟原地復活

固態硬碟（SSD）早就成為系統盤和遊戲盤的主流，一旦習慣了固態硬碟帶來的快感，就再也看不上機械硬碟了。不過固態硬碟還有一個缺點，那就是有非常小的概率會掉盤無法識別，有時候還會掉速，這時候你就需要通過「開卡」（重刷韌體 / 重寫 Firmware）來讓SSD原地復活了。



揭秘「開卡」技術讓變磚硬碟原地復活▼▼▼

SSD硬碟掉盤無力迴天？揭秘硬碟「開卡」技術.（鎧俠官網；01製圖）

與傳統機械硬碟不同，固態硬碟內部有一個主控制器和多個閃存晶片。主控制器相當於SSD的大腦，管理着數據如何寫入、讀取和擦除。當時用時間長了，或者出現異常斷電等情況，這個「大腦」可能會出錯，導致硬碟無法被正常識別。

「開卡」，指的就是固態硬碟的固件重置與重構，相當於給固態硬碟進行一次「重裝系統」，讓硬碟回到出廠狀態。開卡過程通過專用工具，繞過硬碟原有的固件系統，直接與主控制器通信，重新建立閃存晶片與控制器之間的映射關係，恢復硬碟的基本功能。

最常見需要開卡的情況是固態硬碟「變磚」——電腦完全無法識別設備。這通常是由於固件崩潰或閃存映射表損壞導致的。此外，當SSD出現容量異常，寫入速度極慢的時候，常規的格式化操作也無法修復，就需要開卡了。

和普通的格式化不同，格式化只是在現有系統上清理數據，而開卡是重建整個管理系統。

開卡的操作其實很簡單，先識別固態硬碟的主控型號和閃存晶片規格，找到對應的開卡工具，然後通過專用轉接卡或是開卡工具將SSD和電腦連接，在開卡軟件中設置一系列參數：閃存類型、通道數、CE數、頻率等，最後就是開卡執行，等待十分鐘至一小時不等即可開卡完成。

需要注意的是，雖然開卡聽起來很神奇，但它並非適用於所有情況，且存在顯著風險。開卡過程會完全擦除硬碟上的所有數據，且不可恢復。對於需要保留數據的用戶來說，開卡是最後的選擇。

另外，不同品牌、不同主控的固態硬碟需要不同的開卡工具和軟件。市場上主控品牌眾多，如Phison、Silicon Motion、三星、馬牌等，每個品牌又有多個系列，找到完全匹配的開卡工具並非易事。

即使開卡成功，硬碟的性能和穩定性也可能不如新品。特別是對於已經嚴重磨損的硬碟，開卡可能只是暫時恢復功能。

對於普通玩家來說，重要的還是要做好重要數據的備份，不管是格式化還是開卡，都會導致數據丟失，所以重要數據多重保障非常必要，非到萬不得已不要輕易開卡。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】