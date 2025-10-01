PCIe固態硬碟SSD除了M.2還有兩個親兄弟　少見但被專業玩家追捧？

固態硬碟，已成為我們台式機/筆記本電腦的標配，而PCIe（即PCI-Express）技術的普及，也讓固態硬碟（SSD）相較於早期的SATA3 6Gbps實現了高達20倍以上的提升。



說起PCIe固態硬碟，相信大家一定會想到M.2接口，但實際上它還有兩個親兄弟，只是應用場景不同所以少見。

PCIe固態硬碟除了M.2還有兩個「親兄弟」（中關村在線提供；01製圖）

M.2接口

我們先回顧下M.2，它的前身為 NGFF（Next Generation Form Factor），目的是取代mini PCI-E和mSATA接口。結構上看分為B-key、M-key和BM-Key三種規格，插槽內隔斷的不同，固態硬碟金手指的缺口也不一樣。

從功能來看，B-Key支持AHCI協議，對應SATA通道；M-Key支持NVMe協議，對應PCI-Eexpress通道；BM-Key理論上同時兼容這兩種協議，甚至支持USB，例如M.2接口的無線網卡，Wi-Fi功能走的是PCI-Eexpress通道，而藍牙和LTE功能走的是USB通道。

AIC/PCI-E（PCI-Eexpress）接口

AIC其實就是標準PCI-Eexpress接口，根據總線通道數量的不同，分為x1、x2、x4、x8和x16，其中x16插槽用於顯卡，x1用於聲卡/網卡等設備，而固態硬碟通常使用x4，因此M.2 NVMe插槽其實就是的PCI-Eexpress的變種。

正因採用標準的PCI-Express接口，AIC固態硬碟可以直接安裝在台式機主板上。如果主板上的M.2插槽數量不夠，用戶也可以購買AIC轉M.2轉接卡，可以額外擴展出多個M.2接口，這要看AIC接口支持的通道規格（x4或x8），而且要支持PCI-Express通道拆分。

U.2接口

U.2接口的固態硬碟基本用於服務器中，這類產品尺寸通常為2.5寸，接口與SATA很很相像，但金手指中部有凸起並額外多了一些觸點。

U.2接口也是PCI-Express的變種，通過專用的轉接卡即可在台式機主板上使用。

簡單來說，M.2、AIC和U.2接口可以認為是外觀的不同，都支持PCI-Express和NVMe協議，通過不同的轉接卡/轉接線即可在不同設備上使用，而二手市場上的一些「大船貨」AIC和U.2固態硬碟也深受一些硬核玩家的追捧，但普通玩家建議還是消停使用M.2的吧。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】