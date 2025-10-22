iPhone升上iOS 26後頻繁打錯字？不是你手殘　用戶指元兇是這BUG

據媒體報道，不少iPhone用戶近日發現，自己打錯字的情況比之前多了，甚至懷疑自己變遲鈍了。



不過，這可能並不是自己的問題，也可能是蘋果系統輸入法的問題。

在社交媒體上，一位博主在更新到iOS 26後抱怨輸入問題，表示自己突然出現「愚蠢的打字錯誤」，並注意到空格鍵有時會失靈，整體感覺打字精度下降。

+ 5

另一位用戶也提到，升級到iOS 26後，尤其是在輸入長消息時，鍵盤感覺卡頓或遲鈍。

還有一位用戶表示：「如果你最近在iOS上打字錯誤增多，你並沒有發瘋，而這是iOS的一個Bug，會導致鍵盤隨機插入錯誤的字母，而非你輸入的內容。」

另一網民轉載了該博主的貼文，試圖引起官方的關注（X@Computer Clan）

他分享的慢動作視頻清楚顯示，鍵盤確實有時無法識別正確的輸入。

目前可以確定，這不是自動校正或用戶操作失誤造成的，而是最新iOS更新中存在的鍵盤輸入Bug。

延伸閲讀：iOS 26.4新Siri將登場？蘋果工程師爆神秘擔憂 延期噩夢恐再現（點擊連結看全文）

+ 3

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】