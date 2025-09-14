Windows 11更新引致SSD消失真相查明！原因竟是工程版固件惹的禍

9月7日消息，Windows 11 KB5063878更新引發的SSD故障問題終於有了結論，原因是使用了工程版固件。



前不久一些用戶報告稱，在安裝了該更新後，他們的SSD出現了問題，如在Windows中消失，甚至在處理大量數據時可能會損壞數據。

在用戶報告問題後，主控制造商群聯表示正在調查，並在約一周半後發布了調查報告，稱在經過累計4500小時的測試後，未能復現問題。

快科技編輯部也對Win11 bug做了大量複測，也沒能復現出來對應的 bug。（快科技提供）

隨後，微軟也表示，經過調查，他們同樣沒有發現8月更新與SSD故障之間存在直接聯繫。

但目前也確實有部分用戶出現類似問題，對此中國台灣科技的PCDIY!進行了一項100GB大文件壓力測試。

中國台灣科技的PCDIY!測試了3款固態硬盤，分別採用群聯PS5016-E16-32和PS5026-E26-52主控晶片，併成功復現了SSD掉盤和崩潰的問題。（快科技提供）

群聯在得知PCDIY!的測試結果後，也對問題的出現感到好奇，並決定將樣品帶回實驗室進行進一步測試。

群聯工程師發現，出現問題SSD使用的均為工程版固件，而非正式版固件。（microsoft）

最終，群聯工程師發現，出現問題SSD使用的均為工程版固件，而非正式版固件，相同型號的硬盤如果使用正式版固件進行測試，則無法復現問題。

這也解釋了為什麼群聯和微軟在測試中未能發現問題，因為他們測試的很可能是正常零售版產品，而且正規渠道購買的用戶也不用擔心這一問題。

【本文獲「快科技」授權轉載，微信公眾號：mydrivers】