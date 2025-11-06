Windows 11卡頓緩慢竟與預設啟動功能有關？1方法免費加速系統

許多用戶在使用Windows 11的過程中，常會感覺系統越用越慢，不過網民Enderma發現，這種性能下降並非錯覺，而是由於Windows 11默認啟用了兩項看似便利、實則嚴重拖慢系統的功能。



Enderma指出，Windows 操作系統中存在一個已知會影響性能的問題，即文件資源管理器中的「自動發現」（Auto-Discovery）。

該功能的工作原理是：每次打開文件夾時，系統都會根據文件夾的內容，自動調整其查看模式（例如，如果主要存放圖片，就會切換到「圖示模式」）。

當一個文件夾內包含數百個甚至更多文件時，文件資源管理器會消耗大量不必要的時間進行數據處理。

問題在於，為了判斷應該使用何種查看模式，系統每次打開時，都會重新掃描文件夾內的所有內容，導致反應速度明顯變慢，尤其是在頻繁訪問大型文件夾時，用戶體驗極差。

要禁用「自動發現」，可以通過修改註冊表（regedit）禁用此功能：

1. 找到HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\Local Settings\Software\Microsoft\Windows\Shell\Bags\AllFolders\Shell

2. 在右側窗格中右鍵單擊，選擇新建> String Value，並將其命名為FolderType

3. 雙擊新建的FolderType，將其Value Data設置為NotSpecified

完成後，Windows將不再自動掃描文件夾內容來判定查看模式，用戶可以手動設置文件夾的查看模式，系統也會記住上次的設定，完全不影響日常使用。

另一個問題則是開始菜單的搜索功能響應緩慢，這是因為Windows 11的設計邏輯是並不會優先搜索本地數據，而是同時嘗試通過Bing提供在線內容。

這種默認的在線搜索行為會佔用額外的資源並引入延遲，拖慢本地搜索結果的顯示速度，禁用方法如下：

1. 找到HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Search

2. 找到BingSearchEnabled（如果不存在，可能需要新建一個DWORD值），雙擊，將其DWORD值設置為0

