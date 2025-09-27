傳大檔案不用註冊？無限大小、免註冊登錄　1秒即可Share給朋友

P2PFileShare是一款100%免費的點對點（Peer-to-peer，P2P）檔案共享服務，提供使用者從瀏覽器傳送文件，無需額外下載應用程式，可以在電腦、平板電腦或智慧型手機使用，方便快速傳送檔案，更棒的是沒有檔案大小限制，也不用註冊或登入帳號，因為是即時傳檔，不會有任何檔案儲存在服務端，不透過中間人，共享檔案時有更好的隱私和安全性。



開發背景與初衷

依照開發者所述，最初需要傳多個大檔案給朋友，但是他找不到任何一種免費的方法來做到，因為免空服務大多有檔案大小或是流量限制，他想起過去使用者都以P2P方式來直接共享檔案，於是決定要打造一個免費、簡單而且直接的文件共享服務，尤其在現今大家都使用光纖網路，利用點對點傳輸檔案速度更快，操作上也非常簡單。

以下步驟教你用P2PFileShare免費神器點對點傳輸檔案（按圖放大）👇👇👇

+ 1

技術核心：WebRTC與WebTorrent

P2PFileShare開發者探索各種不同的WebRTC選項，他發現WebTorrent是速度最快的解決方案，這個技術可以在不同裝置共享檔案，無需透過第三方伺服器，而且這個服務在手機或各種行動裝置也能使用，只要有瀏覽器就能傳檔。

網站資訊

網站名稱：P2PFileShare

網站鏈結：https://p2pfileshare.com/



相關文章：電腦忘記密碼自救有法？IT人教一個代碼即破解 10秒完成重設密碼（點擊連結看全文）

+ 1

使用教學

操作步驟

1. 選擇要分享的檔案

首先開啟P2PFileShare網站後在「ShareFiles」欄位選擇要分享的檔案，如果檔案太多，建議先壓縮成單一檔案，這項服務沒有限制單檔大小，但在傳輸過程中需要保持瀏覽器開啟狀態，傳輸速度取決於使用者的網路速度。

2. 生成分享連結

選擇檔案後按下「ShareFiles」就會生成分享連結。

3. 複製並分享連結

接著點選「CopyURL」將連結複製到剪貼簿，將這個連結傳送給要接收檔案的使用者（記得不要將網頁關掉），對方打開連結就會開始傳輸檔案。

4. 進行檔案傳輸

無論是從電腦傳檔案到手機、從手機傳到電腦，或是在兩台電腦或多台手機互傳檔案都沒問題，進入P2PFileShare分享網址後就會連線，然後進行檔案傳輸，網頁會顯示目前的傳檔進度、傳輸速度以及檔案資訊。

分享過程必須維持網頁開啟，因為雙方是透過瀏覽器WebTorrent技術來傳輸、接收檔案，不過速度很快，沒有廣告，也不會有額外收費，更重要的是檔案不用上傳、保存在第三方伺服器，相對於免費空間來說也更為安全可靠。

相關文章：iPhone 個人熱點連不上？10招解決問題重新連接 即睇設置調整教學（點擊連結看全文）

+ 13

【本文獲「免費資源網路社群」授權轉載。】