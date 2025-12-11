ChatGPT直接開Photoshop來P圖？Adobe指3大工具免費用手機也能跑
Adobe正式宣佈，在ChatGPT中推出Photoshop、Express和Acrobat的集成功能。
用戶現可通過對話界面，直接在ChatGPT內調用這些工具進行創作、編輯與文檔處理。
Adobe數字媒體總裁David Wadhwani表示，此次集成將Adobe的創意創新能力與ChatGPT的便捷交互相結合，助力更多人輕鬆實現創作。
這一發布基於Adobe在對話式人工智能和模型上下文協議（MCP）領域的持續創新。此前，Adobe已推出Acrobat Studio，可將靜態文檔轉化為交互式AI工作空間。
在2025年的Adobe MAX大會上，Adobe還為Photoshop和Express發布了AI助手，支持用戶以自然語言操作並優化創作結果。
此外，Adobe也預告即將推出Adobe Firefly AI助手，進一步幫助創作者快速將創意轉化為成品。
通過ChatGPT中的Adobe應用，用戶可實現以下操作：
1. 使用Photoshop調整圖像細節，優化亮度、對比度、曝光，並添加創意效果。
2. 通過Adobe Express訪問設計庫，在聊天中直接完成文本填充、圖片替換、動畫製作與疊代編輯。
3. 藉助Adobe Acrobat編輯PDF、提取文本或表格、合並多個文件、進行格式轉換與壓縮，同時保持文檔質素。
目前，Photoshop、Adobe Express和Acrobat的ChatGPT版本已面向全球ChatGPT用戶免費開放，支持桌面端、網頁版及iOS設備。
