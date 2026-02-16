手機大掃除！iPhone空間爆滿唔使刪相？活用這幾招瞬間騰出容量

隨着智能手機功能不斷拓展，iPhone用戶常常遇到儲存空間告急的問題。近期，一種高效且易於操作的清理方式受到關注，能夠在不影響日常使用體驗的情況下，幫助用戶快速騰出可用空間。



作為使用頻率最高的社交軟件之一，微信往往在不知不覺中佔用大量存儲。建議進入應用內的「我→設定→更多」界面，關閉「自動儲存拍攝或編輯後的圖片」與「自動儲存拍攝或編輯後的影片」功能，避免群組中的圖片、視頻和文件被自動緩存至設備。

此外，在「儲存空間」頁面中點擊「快取」，可清除臨時生成的數據；若希望進一步釋放空間，可在微信搜索欄輸入「REC」，觸發系統隱藏機制，清理部分未被常規方式識別的冗餘緩存。同時，定期整理長期未活躍的群聊或包含大量媒體內容的聊天記錄，也能有效降低存儲負擔。

在照片管理方面，啟用iCloud的「優化iPhone儲存空間」功能尤為重要。通過「設置→AppleID→iCloud>照片」開啟該選項後，系統會將原始高清照片上傳至雲端，本地則保留適配屏幕顯示的壓縮版本，既節省空間又保障瀏覽體驗。

iOS系統自帶的「重複項目」識別工具可自動篩選出相似或完全重複的照片，用戶可一鍵合併，系統將自動保留畫質更佳的版本。需注意的是，刪除照片後應進入「最近刪除」相冊並手動清空，否則這些文件仍會在設備中保留達30天，持續佔用空間。

對於體積較大的應用程序，如遊戲或流媒體平台，推薦通過「設定→一般→iPhone儲存空間」進入管理頁面，選擇具體應用後使用「刪除App」功能。

相比直接從主屏移除，此操作能更徹底地清除應用本體及其關聯數據。同時，開啟「設定→App」中的「卸載未使用的App」選項，當設備存儲緊張時，系統將自動移除長時間未使用的應用程序，同時保留其相關文檔與數據，便於日後重新安裝時恢復使用。

若上述方法仍難以滿足長期存儲需求，更換為更大容量的設備型號，仍是更為根本的解決途徑。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】