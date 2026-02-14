科學盡頭是玄學？手機App通過AI相片演算法　實測6大功能求運程

大家都知道有句話是「科學的盡頭是玄學」，意思是當有些事情無法以科學的方法解釋，只好轉向去尋找其他非科學的解決方式，很神奇的是通常都能獲得意想不到的效果，這是不是也表示其實還有許多人類未知的事物呢？這個部分就留待大家去探索吧！



接下來要介紹的應用程式與它有關，比較少看到同類型的工具，我個人覺得還蠻有創意的。

結合數位影像分析與AI生成技術的創意工具

這個應用程式名為「科學的盡頭」，是我近期在網路上發現的一款由台灣開發者製作的應用程式，結合數位影像分析與AI生成技術的創意工具，使用者只要以手機拍照或上傳照片，就能利用獨特的影像熵（Image Entropy）演算法去提取特徵，並以AI進行轉換和深度解析。

原作者稱這是科學與神秘學的跨界對談，會生成什麼內容或數字都是隨機取得，這之中有沒有什麼未知力量在操控著呢？想起來似乎很有趣。科學的盡頭提供六種解析模式，包括查訊號、找樂透、聽故事、問前程、觀氣場和下決定都能交給全能的AI為你解答。

點擊圖片放大看這App如何使用：

要強調的是不保證效果，而且每日的解析次數有限制，有興趣的朋友還是可以去下載來玩玩看。

網站資訊

網站名稱：科學的盡頭The End of Science

網站鏈結：http://endofscience.app/



使用教學

1. 下載並開啟應用程式

從「科學的盡頭」官網找到iOS、Android應用程式下載鏈結，開啟後就會看到拍照和上傳照片功能，不得不說這個應用程式介面設計，看起來有一種說不出來的感覺，很像早期靈異節目的效果，操作上很流暢。

2. 選擇照片與解析模式

拍照或選取照片後選擇解析模式，一共有六種，分別是查訊號、找樂透、聽故事、問前程、觀氣場、下決定，要注意的是使用者只能免費使用三次，每天會自動重置可用次數，觀看廣告可獲得額外次數。

3. 靜待AI演算法深度分析

開始解析後需要一點時間處理，依照使用者選擇的解析模式，會生成不同的解讀內容。

4. 趣味功能：找樂透求明牌

比較有趣的是「找樂透」解析模式，會試圖從照片中去尋找可能的數字，同時生成一段若有似無的內容，很像早期的大家樂在求明牌的感覺！不過這一切都是AI和演算法生成來的結果，不代表任何形式的投資建議或是投注依據，但好像也讓照片變得很不一樣。

5. 獲取解析結果與次數說明

最後選了其他解析模式，不得不說科學的盡頭App真的好玩，生成的內容看起來很有這麼一回事（實際上也是在胡說八道），每天的運算次數有限制，超過時可觀看廣告內容來獲取更多次數。

真的好玩，生成的內容看起來很有這麼一回事（實際上也是在胡說八道），每天的運算次數有限制，超過時可觀看廣告內容來獲取更多次數。

【本文獲「免費資源網路社群」授權轉載。】