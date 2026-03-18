辦公設備淪竊密後門？國安揭無線鍵盤竟是硬件木馬　附防範方法

中國國家安全部發布提醒，指出無線鍵盤、滑鼠等常用辦公設備在帶來便捷的同時，可能潛藏三大竊密風險。



用戶和企業等需通過加密傳輸、規範接入、常態管控三重防護守住訊息安全，謹防個人私隱與國家秘密泄露。據介紹，無線設備有三大隔空索密套路：

中國國家安全部發布提醒，指出無線鍵盤、滑鼠等常用辦公設備在帶來便捷的同時，可能潛藏三大竊密風險。（unsplash@Tubagus Andri Maulana）

空中信號「裸奔傳輸」：

部分無線鍵鼠（鍵盤＋滑鼠）為控制成本採用非加密傳輸協議，按鍵輸入、滑鼠操作等訊息會以明文形式通過無線電波傳播。竊密者僅需普通USB射頻接收器，即可在一定範圍內（如10米內）捕獲並還原這些信號，獲取用戶輸入內容、操作軌跡等關鍵訊息。

惡意設備「潛伏接入」：

不法分子可能將無線鍵鼠的接收器改造為「硬件木馬」，一旦插入涉密訊息系統或關鍵部位的計算機USB接口，會偽裝成合法外設騙過系統認證，在後台靜默執行惡意代碼，開啟遠程控制與數據竊取的「後門」，實現長期潛伏竊密，甚至控制目標設備。

休眠狀態「暗度陳倉」：

多數無線鍵鼠長時間無操作會自動休眠，而喚醒後與接收器重新連接的過程中存在安全漏洞。竊密者可利用此時機偽造合法配對信號，誘使設備與其竊密設備配對，實現點對點「隔空索密」。

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國家安全部建議優先選用搭載高級加密技術（如128位AES加密）的無線鍵鼠，定期檢查並更新設備固件與接收器驅動，及時封堵安全漏洞；處理涉密訊息的辦公環境，應直接使用有線鍵鼠，從物理層面阻斷信號截獲風險。

設備配對應使用原廠接收器，這樣才能避免「硬件木馬」植入。（unsplash@ellie-eshaghi）

設備配對應使用原廠接收器，核對產品ID與官方參數一致；對來源不明、非正規渠道購買的無線外設保持高度警惕，嚴禁接入涉密計算機，避免「硬件木馬」植入。

離開工位時，手動關閉無線鍵鼠物理電源或拔除USB接收器，防範休眠劫持攻擊；定期清理藍牙連接列表，刪除陌生及閒置設備，非配對狀態下關閉藍牙，切斷非法接入通道。

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